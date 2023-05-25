Как выглядит «тоннель любви» в Днепре: промзона с диким виноградом (ФОТО)

Самый известный Тоннель любви в Украине находится в Ровенской области. Он считается памятником природы местного значение – это дорога протяженностью около 4 км окруженная зарослями деревьев и кустов. Существует легенда, что если пара пройдет пешком по тоннелю и загадает желание — оно сбудется.
Подобный тоннель есть и в Днепре. Находится он в промышленной зоне по линии движения трамвая №5. Прогуляться по нему сложно – тут постоянно курсируют трамваи, но проехаться – вполне возможно. Тоннель зарос деревьями и диким виноградом. Место выглядит очень красиво.
Неподалеку от тоннеля находятся остановочные комплексы, но из-за обилия зелени создается впечатление, что остановка не в городе, а где-то за пределами Днепра, в лесистой местности.
Протяженность тоннеля – одна остановка. Согласно местной легенде, тоннель появился тут случайно. Главной целью деревьев и кустов в промышленной зоне было очищение воздуха, поскольку рядом находится несколько заводов – для этого их тут и посадили. Деревья выросли и разрослись в результате чего образовался такой необычный тоннель.
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