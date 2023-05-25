Як виглядає «тунель кохання» у Дніпрі: промзона з диким виноградом (ФОТО)

Найвідоміший Тунель кохання в Україні знаходиться на Рівненщині. Він вважається пам’яткою природи місцевого значення – це дорога завдовжки близько 4 км оточена чагарниками дерев та кущів. Існує легенда, що якщо пара пройде пішки тунелем і загадає бажання – воно здійсниться.
Подібний тунель є і у Дніпрі. Знаходиться він у промисловій зоні по лінії руху трамвая №5. Прогулятися ним складно – тут постійно курсують трамваї, але проїхатися – цілком можливо. Тунель заріс деревами та диким виноградом. Місце виглядає дуже гарно.
Неподалік тунелю знаходяться зупинкові комплекси, але через велику кількість зелені складається враження, що зупинка не в місті, а десь за межами Дніпра, в лісистій місцевості.
Протяжність тунелю – одна зупинка. Згідно з місцевою легендою, тунель з’явився тут випадково. Головною метою дерев та кущів у промисловій зоні було очищення повітря, оскільки поряд знаходиться кілька заводів – для цього їх тут і посадили. Дерева виросли і розрослися внаслідок чого утворився такий незвичайний тунель.
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