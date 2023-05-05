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  • Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Сегодня 15:06
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Комнаты в Днепре сдают в аренду в среднем от 2-3 тыс грн в месяц. Дешевле стоят те, где ремонт был давно,  дороже те, где стоит новая мебель и поклеены свежие обои. Также стоимость аренды помещения зависит от месторасположения дома с квартирой. Снимать комнату еще выгодно и по причине оплаты коммунальных платежей – сумма счета за свет, газ или воду делится равно на всех, кто проживает в квартире.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых недорогих комнат в аренду в Днепре.

Аренда комнаты в Днепре в районе улицы Янтарной обойдется в 1,9 тыс грн в месяц. Квартира трехкомнатная. В одной комнате живет хозяйка, в другой – квартирантка. Жилье находится на третьем этаже 10 –ти этажного дома. Есть мебель, техника. В квартире был ремонт и есть относительно новая мебель.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Снять комнату на проспекте Поля в Днепре можно за 2,5 тыс грн в месяц. Находится она в трехкомнатной квартире на последнем, пятом этаже дома. Живет ли хозяин квартиры в другой комнате или там находятся квартиранты – неизвестно. В самой комнате ремонт был давно, мебель далеко не новая, но зато у жильца будет выход на «свой» балкон.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

За аналогичную цену можно арендовать комнату неподалеку улицы Рабочей в Днепре. Но тут квартира находится на первом этаже. В комнате есть диван, стол, телевизор. Квартирант сможет пользоваться кухней, ванной и всей техникой в доме. Стены и полы в помещении утеплены коврами.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Снять комнату в районе жилмассива Тополь -1 обойдется в 2,8 тыс грн. Квартира находится на среднем этаже 9-ти этажного дома. Тут оплачивать отдельно коммуналку не нужно, но комнату готовы сдать только парню. В помещении есть нужная мебель, телевизор. Квартирант сможет пользоваться кухней и стиральной машинкой.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Столько же обойдется аренда комнаты для проживания на жилмассиве Победа-1. Жилье находится на последнем этаже панельного дома. Но тут уже нужно дополнительно платить по счетчикам. Комнату также готовы сдать только парню. В квартире есть все необходимое для проживания. Новую мебель и ремонт стены помещения видели давно.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Снять комнату в районе улицы Гавриленко в Днепре обойдется в 3 тыс грн. Квартира находится на третьем этаже 5-ти этажного дома. Проживать нужно будет вместе с хозяйкой. У арендодателя есть два требования к будущему жильцу. Первое – это должна быть женщина или девушка, второе – она не должна курить. Комната выглядит аккуратно и ухожено.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Также за 3 тыс грн в месяц можно снять комнату в районе 12 квартала. Находится квартира на 4 этаже «хрущевки», а вот в самой комнате есть два спальных места. Из техники есть все необходимое для проживание. В помещении недавно был ремонт.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

3,5 тыс грн обойдется аренда комнаты на Слобожанском проспекте в Днепре. Мебель тут была куплена давно, на полу лежит плитка с времен постройки дома. Сдать готовы только девушке. Также проживают и другие квартиранты, кухня и санузел общие. Какая есть техника – неизвестно.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Столько же обойдется снять комнату неподалеку парка Шевченко. Находится квартира на среднем этаже пятиэтажного дома. Квартира трехкомнатная, в остальных помещениях также живут квартиранты. В качестве квартиранта видят девушку. В квартире есть необходимая мебель и техника.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

Снять комнату в доме рядом с одним из театров в Днепре обойдется в 4 тыс грн ежемесячно. При этом оплата коммунальных платежей уже включена в цену аренды. Квартира находится на первом этаже «хрущевки». Есть вся необходимая мебель, техника и беспроводной интернет. Единственный минус – в комнате давно был ремонт, а мебель покупалась лет 40 назад.

Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)Русский

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