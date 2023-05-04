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  • Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)

Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:50
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На автомобильном рынке в Днепре каждый день продаются сотни машин. Но все они выглядят вполне «традиционно» и привычно – такие часто можно встретить на дороге. Некоторые владельцы авто хотят, чтобы их транспорт выделялся из общего потока и для этого тюнингуют его или просто ездят на старых или просто очень редких для наших дорог машинах.

Новости Днепра про Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых необычных машин, которые продают в Днепре.

Редкую машину ГАЗ М20 Победа 1954 года выпуска можно купить в Днепре за  105,7 тыс грн. Автомобиль за почти 70 лет своей «жизни» прошел всего 85 тыс км, а значит большую часть времени просто стоял в гараже. Внешне машина очень старая, а вот «начинка» в ней – современная. Есть мультимедиа с сабвуфером, кожаный салон с электроприводом сидений. В общем, от той машины, что вышла с завода почти 70 лет назад эта отличается кардинально. Внешне у нее очень необычный дизайн.

Новости Днепра про Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)

Ретро-мотороллер Чезет продают в Днепре за 49 тыс грн. Выглядит он весьма необычно и явно будет привлекать внимание пешеходов и других водителей во время езды по дорогам города. Транспортное средство было выпущено в 1960 году, прошло 18 тыс км. Двигатель 0,4 литра, а это значит, что скорость его будет небольшой – максимум около 75 км/час.

Новости Днепра про Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)

За 68,3 тыс грн в Днепре можно купить «Бандеромобиль», а точнее просто ВАЗ 2102. Какого года машина – владелец не указал, известно только, что она «на полном ходу и в отличном состоянии». Выглядит машина весьма необычно, и немного непонятно, как водителю на ней ездить по дорогам – лобовое стекло закрыто железным листом.

Новости Днепра про Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)

Автомобиль Citroen Ami My Ami Pop попал в нашу подборку из-за своего крайне необычного внешнего вида – он больше похож на мультяшного героя, чем на реальный автомобиль. Машина очень маленькая,  много места не занимает. Стоит 438 тыс грн. у нее электрический двигатель и автоматическая коробка передач. Заряжать можно от простой розетки. Максимальная скорость авто 45 км/час. Мощность мотора 8,5 л/с. Машина была выпущена в 2020 году и прошла уже 1 тыс км.

Новости Днепра про Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)

Помимо обычного транспорта для автодорог в Днепре также можно купить и гольфкар. Он мог бы стать «летней городской маршруткой». В нем 8 мест, ездит машина на электрике, максимальная скорость 25 км/час, одного заряда хватает на 80 км. Техника была пригнана из Китая. У гольфкара есть зеркала заднего вида, чехол от дождя, фары и бортовой компьютер.

Новости Днепра про Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)Русский

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