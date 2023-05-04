Гольфкар, «Бандеромобіль» та авто з мультика: які незвичайні машини продають у Дніпрі (ФОТО)

На автомобільному ринку у Дніпрі щодня продаються сотні машин. Але всі вони виглядають цілком традиційно і звично - такі часто можна зустріти на дорозі. Деякі власники авто хочуть, щоб їхній транспорт виділявся із загального потоку і для цього тюнінгують його або просто їздять на старих або дуже рідкісних для наших доріг машинах.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найнезвичайніших машин, які продають у Дніпрі.

Рідкісну машину ГАЗ М20 Перемога 1954 року випуску можна купити в Дніпрі за 105,7 тис грн. Автомобіль за майже 70 років свого життя пройшов всього 85 тис км, а значить більшу частину часу просто стояв у гаражі. Зовні машина дуже стара, а ось «начинка» у ній – сучасна. Є мультимедіа із сабвуфером, шкіряний салон із електроприводом сидінь. Загалом, від тієї машини, що вийшла із заводу в минулому столітті ця відрізняється кардинально. Зовні у неї дуже незвичайний дизайн.

Ретро-моторолер Чезет продають у Дніпрі за 49 тис. грн. Виглядає він дуже незвично і явно привертатиме увагу пішоходів та інших водіїв під час їзди дорогами міста. Транспортний засіб було випущено у 1960 році, він пройшов 18 тис км. Двигун 0,4 літри, а це означає, що швидкість його буде невеликою – максимум близько 75 км/год.

За 68,3 тис грн у Дніпрі можна купити «Бандеромобіль», а точніше просто ВАЗ 2102. Якого року машина – власник не вказав, відомо лише, що вона «на повному ходу та у відмінному стані». Виглядає машина дуже незвично, і трохи незрозуміло, як водієві на ній їздити дорогами – лобове скло закрите залізним листом.

Автомобіль Citroen Ami My Ami Pop потрапив у нашу добірку через свій вкрай незвичайний зовнішній вигляд – він більше схожий на мультяшного героя, ніж на реальний автомобіль. Машина дуже маленька, багато місця не займає. Коштує 438 тис. грн. у неї електричний двигун та автоматична коробка передач. Заряджати можна від простої розетки. Максимальна швидкість авто 45 км/година. Потужність двигуна 8,5 л/с. Машина була випущена у 2020 році та пройшла вже 1 тис км.

Крім звичайного транспорту для автошляхів у Дніпрі також можна купити і гольфкар. Він міг би стати «літньою міською маршруткою». У ньому 8 місць, їздить машина електрикою, максимальна швидкість 25 км/год, одного заряду вистачає на 80 км. Техніка пригнали з Китаю. У гольфкара є дзеркала заднього виду, чохол від дощу, фари та бортовий комп’ютер.

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