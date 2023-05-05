Як виглядає кімната за 1,9 тис грн в оренду у Дніпрі: меблі з 1970-х та квадратна плитка на підлозі (ФОТО)

Кімнати у Дніпрі здають в оренду в середньому від 2-3 тис грн на місяць. Дешевше коштують ті, де ремонт був давно, дорожчі за ті, де стоїть нові меблі та поклеєні свіжі шпалери. Також вартість оренди приміщення залежить від розташування будинку з квартирою. Знімати кімнату ще вигідно і через оплату комунальних платежів – сума рахунку за світло, газ чи воду ділиться на всіх, хто проживає в квартирі.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших кімнат в оренду в Дніпрі.

Оренда кімнати у Дніпрі в районі вулиці Янтарної коштуватиме 1,9 тис грн на місяць. Квартира трикімнатна. В одній кімнаті мешкає господиня, в іншій – квартирантка. Житло знаходиться на третьому поверсі 10-ти поверхового будинку. Є меблі, техніка. У квартирі був ремонт і є відносно нові меблі.

Зняти кімнату на проспекті Поля у Дніпрі можна за 2,5 тис. грн на місяць. Знаходиться вона у трикімнатній квартирі на останньому, п’ятому поверсі будинку. Чи живе господар квартири в іншій кімнаті, чи там знаходяться квартиранти – невідомо. У самій кімнаті ремонт був давно, меблі далеко не нові, зате у мешканця буде вихід на «свій» балкон.

За аналогічну ціну можна орендувати кімнату неподалік вулиці Робочої у Дніпрі. Але тут квартира знаходиться на першому поверсі. У кімнаті є диван, стіл, телевізор. Квартирант зможе користуватися кухнею, ванною та всією технікою в будинку. Стіни та підлоги у приміщенні утеплені килимами.

Зняти кімнату в районі житлового масиву Тополя -1 коштуватиме 2,8 тис грн. Квартира знаходиться на середньому поверсі 9-ти поверхового будинку. Тут оплачувати окремо комуналку не потрібно, але кімнату готові здати лише хлопцю. У приміщенні є необхідні меблі, телевізор. Квартирант зможе користуватися кухнею та пральною машинкою.

Стільки ж обійдеться оренда кімнати для проживання на житловому масиві Перемога-1. Помешкання знаходиться на останньому поверсі панельного будинку. Але тут уже потрібно додатково сплачувати за лічильниками. Кімнату також готові здати лише хлопцю. У квартирі є все потрібне для проживання. Нові меблі та ремонт стіни приміщення бачили давно.

Зняти кімнату в районі вулиці Гавриленка у Дніпрі коштуватиме 3 тис грн. Квартира знаходиться на третьому поверсі 5-ти поверхового будинку. Проживати треба буде разом із господаркою. Орендодавець має дві вимоги до майбутнього мешканця. Перше – це має бути жінка чи дівчина, друге – вона не повинна палити. Кімната виглядає акуратно та доглянуто.

Також за 3 тис грн на місяць можна винайняти кімнату в районі 12 кварталу. Знаходиться квартира на 4 поверсі «хрущовки», а ось у самій кімнаті є два спальних місця. З техніки є все потрібне для проживання. У приміщенні нещодавно був ремонт.

3,5 тис грн коштує оренда кімнати на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Меблі тут були куплені давно, на підлозі лежить плитка з часів побудови будинку. Здати приміщення готові лише дівчині. Також проживають інші квартиранти, кухня і санвузол загальні. Яка є техніка – невідомо.

Стільки ж обійдеться винайняти кімнату неподалік парку Шевченка. Знаходиться квартира на середньому поверсі п’ятиповерхового будинку. Квартира трикімнатна, в інших приміщеннях також мешкають квартиранти. У квартирі є необхідні меблі та техніка.

Зняти кімнату в будинку поряд з одним із театрів у Дніпрі коштуватиме 4 тис грн щомісяця. При цьому оплату комунальних платежів уже включена до вартості оренди. Квартира знаходиться на першому поверсі «хрущовки». Є всі необхідні меблі, техніка та бездротовий інтернет. Єдиний мінус – у кімнаті давно був ремонт, а меблі купувалися років 40 тому.

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