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  • Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)

Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)

Сегодня 13:06
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В 1960-х годах Днепр переживал развитие и послевоенную реконструкцию. Обустраивались зеленые зоны, устанавливались новые аттракционы для горожан, появлялись театры.

Новости Днепра про Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел парк Лазаря Глобы в Днепре в 1960-х годах.

Парк Глобы в Днепре – второе имение казака Лазаря Глобы. В нем он стал жить в 1790-х годах, после продажи своего первого имения-сада, которое находилось на месте нынешнего парка Шевченко. После смерти казака парк стал одним из главных мест отдыха горожан. Территория стала называться Екатеринославским казенным ботаническим садом. Тут росли самые необычные и редкие для наших широт деревья, и кусты. К 1848 году в парке можно было увидеть фруктовые и лесные деревья, оранжерейные и огородные растения, среди которых лекарственные, масличные и даже красильные. В 1858 году территория парка была разделена на Городской и Технический сады. В первом гуляли горожане, во втором – по-прежнему размещались оранжереи.В 1930-х годах парк капитально реконструировали и назвали «Садом физкультурников». В 1939 году ему присвоили имя Валерия Чкалова.

Новости Днепра про Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)

В 1936 году в парке появилась детская железная дорога. В 1949 на входе была установлена арка. После Второй мировой войны парк был реконструирован и восстановлен. В нем был деревянный летний театр на воде.

Новости Днепра про Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)

Парашютная вышка, с которой можно было прыгать на парашюте.

Новости Днепра про Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)

На озере появился фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва». Последний стал одним из символов парка и города, его изображение печатали на открытках. Также было установлено колесо обозрения.

Новости Днепра про Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)

В процессе реконструкции в парке появился павильон «Днепровские зори», где проходили различные выставки и устраивались танцы. 

Новости Днепра про Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)

В 1992 году парк переименовали в парк им. Лазаря Глобы.

фото: Д. Островский, группа «История в фотографиях. Екатеринослав- Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)Українська Новости Днепра про Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)Русский

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