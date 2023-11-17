Парк Глоби у Дніпрі понад 50 років тому: дерев’яний театр, «Самсон» та вишка для екстремалів (ФОТО)

У 1960-х роках Дніпро переживав розвиток та післявоєнну реконструкцію. Облаштовувалися зелені зони, встановлювалися нові атракціони для містян, з'являлися театри.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав парк Лазаря Глоби у Дніпрі у 1960-х роках.

Парк Глоби у Дніпрі – другий маєток козака Лазаря Глоби. У ньому він став жити у 1790-х роках, після продажу свого першого маєтку-саду, що знаходився на місці нинішнього парку Шевченка. Після смерті козака парк став одним із головних місць відпочинку мешканців Катеринослава. Територія стала називатися Катеринославським казеним ботанічним садом. Тут росли незвичайні і рідкісні для наших широт дерева і кущі. До 1848 року в парку можна було побачити фруктові та лісові дерева, оранжерейні та городні рослини, серед яких лікарські, олійні та навіть фарбувальні. У 1858 році територія парку була поділена на Міський та Технічний сади. У 1930-х роках парк капітально реконструювали та назвали «Садом фізкультурників». 1939 року йому надали ім’я Валерія Чкалова.

1936 року в парку з’явилася дитяча залізниця. У 1949 році на вході була встановлена арка. Після Другої світової війни парк було реконструйовано та відновлено. У ньому був дерев’яний літній театр на воді.

Парашутна вежа, з якої можна було стрибати на парашуті.

На озері з’явився фонтан «Самсон, що розриває пащу лева». Останній став одним із символів парку та міста, його зображення друкували на листівках.

Також було встановлене колесо огляду. У процесі реконструкції у парку з’явився павільйон «Дніпровські зорі», де проходили різноманітні виставки та влаштовувалися танці.

1992 року парк перейменували на парк ім. Лазаря Глоби.

фото: Д. Островський, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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