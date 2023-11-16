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  • Як мешканці Дніпра можуть отримувати пенсії за довіреністю 2023: інструкція

Як мешканці Дніпра можуть отримувати пенсії за довіреністю 2023: інструкція

Сьогодні 12:33
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Пенсію за довіреністю громадянин може отримувати якщо, наприклад, пенсіонер перебуває в лікарні і не може самостійно зняти виплати з картки, як і прийняти у відділенні листоноші або в інших схожих життєвих ситуаціях, або хоче, щоб його фінансовими справами завідувала інша людина.

Новости Днепра про Як мешканці Дніпра можуть отримувати пенсії за довіреністю 2023: інструкція

Як пенсіонер може оформити довіреність на іншу особу для отримання пенсії, і що для цього потрібно – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Як зазначили у прес-службі Пенсійного фонду України, договір довіреності підписується на певний термін. Найчастіше це рік. Відновлювати його потрібно регулярно. Виплати довірена особа може отримувати як поштою, і у банку.

Отримувати пенсію за пенсіонера може лише той, кого людина похилого віку призначить нотаріально.

Які документи необхідні

Для оформлення документу на отримання пенсії іншою людиною, пенсіонер повинен самостійно подати заяву про виплату пенсій за довіреністю у будь-якому з відділень Пенсійного фонду України. Після того, як вона буде затверджена, пенсіонер і той, кому він збирається довірити свою пенсію, повинні вирушити до нотаріуса, де потрібно буде підписати довіреність.

Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, то завірити документ може представник органів місцевого самоврядування, посадова особа у лікувальній установі, якщо пенсіонер перебуває на стаціонарі. Якщо пенсіонер військовий, то завірити документ може командир частини, а якщо він перебуває у в’язниці – начальник місця позбавлення волі.

Що має бути зазначено у довіреності

У довіреності на отримання пенсії обов’язково має бути зазначений термін дії документа, час та місце його складання, перелік дій, які може здійснювати довірена особа та паспортні дані – як самого пенсіонера, так і того, на кого складається довіреність.

Чи можна достроково розірвати угоду

Незважаючи на те, що в довіреності вказано термін її дії, пенсіонер має право будь-коли розірвати договір – для цього йому потрібно повідомити про своє бажання до Пенсійного фонду.

Як можна отримати пенсію за довіреністю

Виплати від держави довірена особа може отримувати поштою чи банку. Для цього при собі йому необхідно мати посвідчення особи та довіреність.

 

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Новости Днепра про Як мешканці Дніпра можуть отримувати пенсії за довіреністю 2023: інструкціяУкраїнська

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