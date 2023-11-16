На вулицях Дніпра раніше встановлювали незвичайні ліхтарі з написами: що вони означали (ФОТО)

У 1950-х роках у Дніпрі на центральних проспектах та вулицях встановлювалися незвичайні ліхтарі. Від «класичних», які освітлювали вулиці у темний час доби, вони відрізнялися невеликим «зростом», товщиною стовпа, декоративною ліпниною та наявністю кількох ламп угорі.

Журналісти dnepr.info дізналися, що вони означали і навіщо встановлювалися на вулицях міста.

Схожі стовпи можна зустріти у низці дуже старих фільмів. Встановлювали їх зазвичай неподалік пішохідного переходу.

Такі стовпчики масово з’явилися на вулицях не лише Дніпра, а й інших міст України на початку 1950-х років. Їхній дизайн можна було охарактеризувати словом «сталінський ампір». У Дніпрі такі були біля ЦУМу, на нинішній Європейській площі, неподалік колишнього «Дитячого світу» та поряд з іншими, популярними серед містян місцями.

Такі стовпчики означали місце, де має стояти чи зупинятися таксі. У 1950-х роках на них навіть був напис: «таксі». Але вже у 1960-х роках місця дислокації цього виду транспорту змінилися, а на стовпчиках змінили напис.

На початку 1990-х такі стовпчики стали потроху зникати із міста. Стежити за ними перестали – скляну частину раз-по-раз розбивали, ліхтарі в них давно не горіли. Куди потім поділися ці стовпчики – ніхто не знає.

фото: О. Олександров, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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