На улицах Днепра раньше устанавливали необычные фонари с надписями: что они означали (ФОТО)

В 1950-х годах в Днепре на центральных проспектах и улицах устанавливались необычные фонари. От «классических», которые освещали улицы в темное время суток установленные отличались небольшим «ростом», толщиной столба, декоративной лепниной и наличием нескольких ламп вверху.

Журналисты dnepr.info узнали, что они означают и для чего устанавливались на улицах города.

Похожие столбы можно встретить в ряде очень старых фильмов. Устанавливали их обычно недалеко от пешеходного перехода.

Такие столбики массово появились на улицах не только Днепра, но и других городов Украины в начале 1950-х годов. Их дизайн можно было охарактеризовать словом «сталинский ампир». В Днепре такие были возле ЦУМа, на нынешней Европейской площади, недалеко от бывшего «Детского мира» и рядом с другими, популярными среди горожан местами.

Такие столбики означали место, где должно стоять или останавливаться такси. В 1950-х годах на них даже была надпись: «такси». Но уже в 1960-х годах места дислокации этого вида транспорта изменились, а на столбиках поменяли надпись.

В начале 1990-х такие столбики стали понемногу исчезать из города. Следить за ними перестали – стеклянную часть то и дело разбивали, фонари в них давно не горели. Куда потом делись эти столбики – никто не знает.

фото: А. Александров, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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