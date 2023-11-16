Коли можна не з’являтися за повісткою до військкомату: перелік причин

В Україні військовий стан був продовжений ще на три місяці, до середини лютого 2024 року, а разом із ним – і мобілізація. За неявку за повісткою у військкомат військовозобов'язаним загрожує адміністративне покарання.

Але є низка причин, коли військовозобов’язаний може не з’явитися за викликом до територіального центру комплектування і йому це нічим не буде загрожувати. Що це за причини – довідалися журналісти dnepr.info.

Випадки, коли за неявку до військкомату за повісткою не буде штрафу визначено в постанові Кабінету міністрів «Про затвердження переліку поважних причин неприбуття або несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори». Постанова була прийнята у 2010 році, але у 2022 році кількість причин суттєво скоротили, залишивши лише три.

Допустимі причини неявки в ТЦК

Перша причина, через яку військовозобов’язаний може не з’явитися у військкомат – це хвороба, яка не дозволяє йому рухатися.

Друга причина – наявність хворого родича, за яким необхідний постійний догляд. Такий родич повинен проживати разом з військовозобов’язаним і при цьому хворий не повинен мати інших рідних, хто міг би взяти на себе догляд за ним. До переліку рідних входять: дружина чи чоловік, дитина, батьки – свої чи другої половинки.

Третя причина – щодо військовозобов’язаного відкрито кримінальне провадження, застосовується адміністративне чи кримінальне покарання.

Також однією з причин несвоєчасної явки у військкомат може бути смерть родича, якщо ця подія припала не пізніше ніж за тиждень до дати, коли необхідно було з’явитися в терцентр комплектування.

Чим можна підтвердити причину неявки

Для підтвердження причини, через яку військовозобов’язаний не може відвідати військкомат, йому необхідно надати низку довідок та офіційних документів, які будуть підтвержувати поважність причини.

Яка відповідальність передбачена за неявку до ТЦК

Якщо військовозобов’язаний не з’явився до терцентру комплектування без поважної причини, то він може отримати штраф у розмірі 8,5 тис грн. Якщо йому вручали повістку три і більше разів, а він все одно не з’явився до військкомату – такого резервіста можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо військовозобов’язаний не з’явився у військкомат за мобілізаційним розпорядженням, його можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років.

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