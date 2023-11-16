Когда можно не являться по повестке в военкомат: перечень причин

В Украине военное положение было продлено еще на три месяца, до средины февраля 2024 года, а вместе с ним - и мобилизация. За неявку по повестке в военкомат военнообязанным грозит административное наказание.

Но есть ряд причин, когда военнообязанный может не явиться по повестке в территориальный центр комплектования и ему за это ничего не будет. Что это за причины – узнали журналисты dnepr.info.

Случаи, когда за неявку в военкомат по повестке не будет штрафа определены в постановлении Кабинета министров «Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание». Постановление было приятно в 2010 году, но в 2022 году количество причин существенно сократили, оставив только три.

Допустимые причины неявки в ТЦК

Первая причина, по которой военнообязанный может не явиться в военкомат – это болезнь, которая не позволяет ему двигаться.

Вторая причина – наличие больного родственника, за которым необходим постоянный уход. Такой родственник должен проживать вместе с военнообязанным и при этом у больного нет других родных, кто мог бы взять на себя уход за ним. К перечню родных относится: жена или муж, ребенок, родители — свои или второй половинки.

Третья причина – в отношении военнообязанного открыто уголовное производство, применяется административное или уголовное наказание.

Также одной из причин несвоевременной явки в военкомат может быть смерть родственника, если это событие пришлось не позднее чем за неделю до даты, когда было необходимо явится в терцентр комплектования.

Чем можно подтвердить причину неявки

Для подтверждения причины, по которой военнообязанный не может посетить военкомат ему необходимо предоставить ряд справок и официальных документов.

Какая ответственность предусмотрена за неявку в ТЦК

Если военнообязанный не явился в терцентр комплектования без уважительной причины, то он может получить штраф в размере 8,5 тыс грн. Если ему вручали повестку три и более раз, а он все равно не явился в военкомат – то такого резервиста могут привлечь к уголовной ответственности.

Если военнообязанный не явился в военкомат по мобилизационному распоряжению, то его могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет.

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