Как жители Днепра могут получать пенсии по доверенности 2023: инструкция

Как пенсионер может оформить доверенность на другое лицо для получения пенсии и что для этого нужно – узнавали журналисты dnepr.info.
Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, договор доверенности подписывается на определенный срок. Чаще всего это год. Возобновлять его нужно регулярно. Выплаты доверенное лицо может получать как на почте, так и в банке. Получать пенсию за пенсионера может только тот, кого пожилой человек признает нотариально.
Для оформления доверенности на получение пенсии другим человеком пенсионер должен самостоятельно подать заявление о выплате пенсий по доверенности в любом из отделений Пенсионного фонда Украины. После того, как оно будет удовлетворено пенсионер и тот, кому он собирается доверить свою пенсию должны отправиться к нотариусу, где нужно будет подписать доверенность.
Если в населенном пункте нет нотариуса, то заверить документ может представитель органов местного самоуправления, должностное лицо в лечебном учреждении, если пенсионер находится на стационаре. Если пенсионер военный, то заверить документ может командир части, а если он находится в тюрьме – начальник места лишение свободы.
В доверенности на получение пенсии обязательно должен быть указан срок действия документа, время и место его составление, перечень действий, которые может совершать доверенное лицо и паспортные данные как самого пенсионера, так и того, на кого составляется доверенность.
Но несмотря на то, что в доверенности указан срок ее действия, пенсионер имеет право в любое время разорвать договор – для этого ему нужно сообщить о своем желании в Пенсионный фонд.
Выплаты от государства доверенное лицо может получать на почте или в банке. Для этого при себе ему необходимо иметь удостоверение личности и доверенность.
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