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Как жители Днепра могут получать пенсии по доверенности 2023: инструкция

Сегодня 12:33
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Пенсию по доверенности гражданин может получать если, к примеру, пенсионер находится в больнице и не может самостоятельно снять выплаты с карты, как и принять в отделении почтальона или в других схожих жизненных ситуациях, либо же хочет, чтобы его финансовыми делами заведовал другой человек. 

Новости Днепра про Как жители Днепра могут получать пенсии по доверенности 2023: инструкция

Как пенсионер может оформить доверенность на другое лицо для получения пенсии и что для этого нужно – узнавали журналисты dnepr.info.

Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, договор доверенности подписывается на определенный срок. Чаще всего это год. Возобновлять его нужно регулярно. Выплаты доверенное лицо может получать как на почте, так и в банке. Получать пенсию за пенсионера может только тот, кого пожилой человек признает нотариально.

Какие документы нужны

Для оформления доверенности на получение пенсии другим человеком пенсионер должен самостоятельно подать заявление о выплате пенсий по доверенности в любом из отделений Пенсионного фонда Украины. После того, как оно будет удовлетворено пенсионер и тот, кому он собирается доверить свою пенсию должны отправиться к нотариусу, где нужно будет подписать доверенность.

Если в населенном пункте нет нотариуса, то заверить документ может представитель органов местного самоуправления, должностное лицо в лечебном учреждении, если пенсионер находится на стационаре. Если пенсионер военный, то заверить документ может командир части, а если он находится в тюрьме – начальник места лишение свободы.

Что должно быть указанно в доверенности

В доверенности на получение пенсии обязательно должен быть указан срок действия документа, время и место его составление, перечень действий, которые может совершать доверенное лицо и паспортные данные как самого пенсионера, так и того, на кого составляется доверенность.

Когда можно прекратить договор

Но несмотря на то, что в доверенности указан срок ее действия, пенсионер имеет право в любое время разорвать договор – для этого ему нужно сообщить о своем желании в Пенсионный фонд.

Как можно получить пенсию по доверенности

Выплаты от государства доверенное лицо может получать на почте или в банке. Для этого при себе ему необходимо иметь удостоверение личности и доверенность.

 

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