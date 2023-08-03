Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

Основателем фотоателье стал Василия Миткин. Он делал не только фотопортреты, но и снимал панорамы города. Ателье Миткина находилось сначала на Упорной, а позже на Московский улице.
На всех фото того времени обязательно ставилась печать ателье. Более размашистая «подпись» автора фото была и на обороте карточки.
В то время, чтобы сделать фотографию нужно было потратить не одну минуту. Аппаратура была громоздкой, а настраивание фотоаппарата занимало время. Поход к фотографу представлялся целым мероприятием на которое наряжались всей семьей.
Еще одним видом деятельности фотографа Миткина – была продажа открыток и плакатов с видами города.
Купить их можно было в его фотоателье или на почте.
Позже в городе стали открываться и другие фотоателье. Одно из самых известных было ателье Рувима Бика, которое располагалось в доме ювелира Грановского. Сейчас на этом месте находится «Ротонда».
Он открыл ателье в Екатеринославе в 1897 году. В то время фотокарточки были только черно-белыми, но Бик подкрашивал их акварелью и даже делал коллажи. В 1900 и 1905 году Бик был награжден золотыми медалями Всемирной фотовыставки в Париже.
К началу прошлого века в Екатеринославе насчитывалось порядка 15 фотоателье. Быть фотографом было престижно и выгодно – горожанам нравилось фотографироваться, фотоателье пользовались большой популярностью у населения. К Первой мировой войне в городе насчитывалось уже 70 фотоателье.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», С. Чигвинцев, Н. Бусыгина
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