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Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

Сегодня 15:01
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В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже в 1860 –м году в Екатеринославе открылось первое фотоателье. Этим же годом датируются первые фотографии города.

Новости Днепра про Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

Основателем фотоателье стал Василия Миткин. Он делал не только фотопортреты, но и снимал панорамы города. Ателье Миткина находилось сначала на Упорной, а позже на Московский улице.

Новости Днепра про Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

На всех фото того времени обязательно ставилась печать ателье. Более размашистая «подпись» автора фото была и на обороте карточки.

Новости Днепра про Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

В то время, чтобы сделать фотографию  нужно было потратить не одну минуту. Аппаратура была громоздкой, а настраивание фотоаппарата занимало время. Поход к фотографу представлялся целым мероприятием на которое наряжались всей семьей.

Новости Днепра про Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

Еще одним видом деятельности фотографа Миткина – была продажа открыток и плакатов с видами города.

Новости Днепра про Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

Купить их можно было в его фотоателье или на почте.

Новости Днепра про Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

Позже в городе стали открываться и другие фотоателье.  Одно из самых известных было ателье Рувима Бика, которое располагалось в доме ювелира Грановского. Сейчас на этом месте находится «Ротонда».

Новости Днепра про Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

Он открыл ателье в Екатеринославе в 1897 году. В то время фотокарточки были только черно-белыми, но Бик подкрашивал их акварелью и даже делал коллажи. В 1900 и 1905 году Бик был награжден золотыми медалями Всемирной фотовыставки в Париже.

Новости Днепра про Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

К началу прошлого века в Екатеринославе насчитывалось порядка 15 фотоателье. Быть фотографом было престижно и выгодно – горожанам нравилось фотографироваться, фотоателье пользовались большой популярностью у населения. К Первой мировой войне в городе насчитывалось уже 70 фотоателье.

Новости Днепра про Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», С. Чигвинцев, Н. Бусыгина

 

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