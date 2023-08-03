Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядало наше місто на фотографіях першого фотографа Катеринослава.
Засновником фотоательє став Василя Міткіна. Він робив не лише фотопортрети, а й знімав панорами міста.
Ательє Міткіна знаходилося спочатку на Упорній, а пізніше на Московський вулиці. На всіх фото того часу обов’язково ставився штамп ательє. Також «підпис» автора фото був і на звороті картки.
У той час, щоб зробити фотографію, потрібно було витратити не одну хвилину. Апаратура була громіздкою, а настроювання фотоапарата займало час. Похід до фотографа представлявся цілим заходом на який вбиралися та причепурювались всією родиною.
Ще одним видом діяльності фотографа Міткіна – був продаж листівок та плакатів із видами міста.
Купити їх можна було у його фотоательє чи на пошті.
Пізніше у місті почали відкриватися й інші фотоательє.
Одне з найвідоміших було ательє Рувіма Біка, яке розташовувалося у будинку ювеліра Грановського. Зараз на цьому місці знаходиться «Ротонда». Він відкрив ательє в Катеринославі у 1897 році. На той час фотокартки були лише чорно-білими, але Бік підфарбовував їх аквареллю і навіть робив колажі. У 1900 та 1905 році Бік був нагороджений золотими медалями Всесвітньої фотовиставки в Парижі. Він також знімав види міста, але не так багато, як Міткін та спеціалізувався в основному на фотоальбомах.
На початку минулого століття в Катеринославі налічувалося близько 15 фотоательє.
Бути фотографом стало престижно та вигідно – містянам подобалося фотографуватися, фотоательє мали велику популярність у населення. До Першої світової війни у місті налічувалося вже 70 фотоательє.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», С. Чигвинцев, Н. Бусигіна
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