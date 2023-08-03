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Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

Сьогодні 15:01
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У 1839 році у Франції було винайдено фотографію, а вже в 1860-му році в Катеринославі відкрилося перше фотоательє. Цього ж року датуються перші фотографії міста.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядало наше місто на фотографіях першого фотографа Катеринослава.

Засновником фотоательє став Василя Міткіна. Він робив не лише фотопортрети, а й знімав панорами міста.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

Ательє Міткіна знаходилося спочатку на Упорній, а пізніше на Московський вулиці. На всіх фото того часу обов’язково ставився штамп ательє. Також «підпис» автора фото був і на звороті картки.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

У той час, щоб зробити фотографію, потрібно було витратити не одну хвилину. Апаратура була громіздкою, а настроювання фотоапарата займало час. Похід до фотографа представлявся цілим заходом на який вбиралися та причепурювались всією родиною.

Ще одним видом діяльності фотографа Міткіна – був продаж листівок та плакатів із видами міста.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

Купити їх можна було у його фотоательє чи на пошті.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

Пізніше у місті почали відкриватися й інші фотоательє.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

Одне з найвідоміших було ательє Рувіма Біка, яке розташовувалося у будинку ювеліра Грановського. Зараз на цьому місці знаходиться «Ротонда». Він відкрив ательє в Катеринославі у 1897 році. На той час фотокартки були лише чорно-білими, але Бік підфарбовував їх аквареллю і навіть робив колажі. У 1900 та 1905 році Бік був нагороджений золотими медалями Всесвітньої фотовиставки в Парижі. Він також знімав види міста, але не так багато, як Міткін та спеціалізувався в основному на фотоальбомах.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

На початку минулого століття в Катеринославі налічувалося близько 15 фотоательє.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

Бути фотографом стало престижно та вигідно – містянам подобалося фотографуватися, фотоательє мали велику популярність у населення. До Першої світової війни у місті налічувалося вже 70 фотоательє.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

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фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», С. Чигвинцев, Н. Бусигіна

 

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Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)Русский

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