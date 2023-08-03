Як виглядав Дніпро на знімках першого фотографа Катеринослава (ФОТО)

У 1839 році у Франції було винайдено фотографію, а вже в 1860-му році в Катеринославі відкрилося перше фотоательє. Цього ж року датуються перші фотографії міста.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядало наше місто на фотографіях першого фотографа Катеринослава.

Засновником фотоательє став Василя Міткіна. Він робив не лише фотопортрети, а й знімав панорами міста.

Ательє Міткіна знаходилося спочатку на Упорній, а пізніше на Московський вулиці. На всіх фото того часу обов’язково ставився штамп ательє. Також «підпис» автора фото був і на звороті картки.

У той час, щоб зробити фотографію, потрібно було витратити не одну хвилину. Апаратура була громіздкою, а настроювання фотоапарата займало час. Похід до фотографа представлявся цілим заходом на який вбиралися та причепурювались всією родиною.

Ще одним видом діяльності фотографа Міткіна – був продаж листівок та плакатів із видами міста.

Купити їх можна було у його фотоательє чи на пошті.

Пізніше у місті почали відкриватися й інші фотоательє.

Одне з найвідоміших було ательє Рувіма Біка, яке розташовувалося у будинку ювеліра Грановського. Зараз на цьому місці знаходиться «Ротонда». Він відкрив ательє в Катеринославі у 1897 році. На той час фотокартки були лише чорно-білими, але Бік підфарбовував їх аквареллю і навіть робив колажі. У 1900 та 1905 році Бік був нагороджений золотими медалями Всесвітньої фотовиставки в Парижі. Він також знімав види міста, але не так багато, як Міткін та спеціалізувався в основному на фотоальбомах.

На початку минулого століття в Катеринославі налічувалося близько 15 фотоательє.

Бути фотографом стало престижно та вигідно – містянам подобалося фотографуватися, фотоательє мали велику популярність у населення. До Першої світової війни у місті налічувалося вже 70 фотоательє.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», С. Чигвинцев, Н. Бусигіна

Читайте также:

Українська Русский

Автор: