Мозаичное панно и пруд с рыбами в торговом зале: как выглядел исчезнувший детский магазин «Чебурашка» в Днепре (ФОТО)

Магазин «Чебурашка» был открыт в Днепре в 1980-м году. Находился он Слобожанском проспекте. Продавали в магазине детские вещи и все, что связано с детьми: от игрушек и пеленок до колясок, а также одежду для мам.

Журналисты dnepr.info решили узнать, как выглядел магазин раньше и что осталось от него сейчас.

Примечательным был интерьер магазина – внутри был декоративный пруд с рыбами, а здание у входа украшало мозаичное панно.

В магазине было два отдела. В одном скупиться могли все желающие, а в другом отовариться можно было только по специальному приглашению – его выдавали только молодым мамам и действовали «приглашение» только в течение первых трех месяцев после родов.

«Я покупала детскую кроватку и стиральный порошок за месяц до рождения дочери. Не помню точно кем была выдана справка и как она выглядела, но без нее я не могла ничего купить в этом магазине. Количество пеленок тоже помню: по 2 байковые и из ситца», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Марина Коган.

Для новорожденных тут продавали все необходимое, но часто в лимитированных количествах.

«В этом магазине даже с приглашением покупать надо то, что «выбросят», а не то, что хочешь. Поэтому моя новорожденная дочь носила голубые костюмчики и у нее было голубое пуховое одеяльце. Да, и по пеленкам тоже были ограничения по количеству», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Донец.

Проработал магазин до середины 1990-х годов, но к моменту закрытия ассортимент в нем был скудный, посетители заходили редко. Сегодня помещение магазина сдается в аренду.

фото: Е. Донец. Ю. Боловин, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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