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  • Кто из жителей Днепра получит в августе дополнительные выплаты от государства: обещают до 3,1 тыс грн

Кто из жителей Днепра получит в августе дополнительные выплаты от государства: обещают до 3,1 тыс грн

Сегодня 12:20
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В конце июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому ряд жителей страны ко Дню Независимости получат дополнительные денежные выплаты от государства.
Новости Днепра про Кто из жителей Днепра получит в августе дополнительные выплаты от государства: обещают до 3,1 тыс грн

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Журналисты dnepr.info узнали, кому дадут помощь и какая ее сумма.

Согласно постановлению, размер выплат колеблется от 450 до 3,1 тыс грн. Выплатят их ветеранам войны, пострадавшим от преследований нацистов, тем, кто имеет особые заслуги перед страной, родным погибших воинов.

Так, согласно документу, лица, получившие инвалидность впоследствии войны и малолетние узники концлагерей и гетто, получившие инвалидность, получат от 2,7 до 3,1 тыс грн в зависимости от группы инвалидности.

Участники боевых действий, тех, кто пострадал в результате Революции Достоинства, члены семей погибших и умерших защитников и защитниц Украины, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и дети, родившиеся в гетто, получат по 1 тыс грн.

Тем, кто имеет особые заслуги перед родиной выплатят по 3,1 тыс грн.

По 650 грн получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны, статус которых установлен согласно закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Выплаты положены родным, умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью.

Участники войны и бывшие узники концлагерей и гетто, а также те, кто был насильственно вывезен на принудительные работы во время Второй мировой войны, дети партизан, подпольщиков – получат по 450 тыс грн.

В этом году размер денежной помощи высчитывался исходят из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В Украине он составляет 2093 грн. Для расчета выплат лицам с инвалидностью полученной в результате войны применялся коэффициент от 130% до 150% (прожиточный минимум умножили на коэффициент)

Для выплат участникам боевых действий, членов семей погибших ветеранов и защитников и защитниц Украины применялся коэффициент от 20 до 50%.

 

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Новости Днепра про Кто из жителей Днепра получит в августе дополнительные выплаты от государства: обещают до 3,1 тыс грнУкраїнська Новости Днепра про Кто из жителей Днепра получит в августе дополнительные выплаты от государства: обещают до 3,1 тыс грнРусский

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