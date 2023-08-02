Кто из жителей Днепра получит в августе дополнительные выплаты от государства: обещают до 3,1 тыс грн

Журналисты dnepr.info узнали, кому дадут помощь и какая ее сумма.
Согласно постановлению, размер выплат колеблется от 450 до 3,1 тыс грн. Выплатят их ветеранам войны, пострадавшим от преследований нацистов, тем, кто имеет особые заслуги перед страной, родным погибших воинов.
Так, согласно документу, лица, получившие инвалидность впоследствии войны и малолетние узники концлагерей и гетто, получившие инвалидность, получат от 2,7 до 3,1 тыс грн в зависимости от группы инвалидности.
Участники боевых действий, тех, кто пострадал в результате Революции Достоинства, члены семей погибших и умерших защитников и защитниц Украины, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и дети, родившиеся в гетто, получат по 1 тыс грн.
Тем, кто имеет особые заслуги перед родиной выплатят по 3,1 тыс грн.
По 650 грн получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны, статус которых установлен согласно закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Выплаты положены родным, умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью.
Участники войны и бывшие узники концлагерей и гетто, а также те, кто был насильственно вывезен на принудительные работы во время Второй мировой войны, дети партизан, подпольщиков – получат по 450 тыс грн.
В этом году размер денежной помощи высчитывался исходят из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В Украине он составляет 2093 грн. Для расчета выплат лицам с инвалидностью полученной в результате войны применялся коэффициент от 130% до 150% (прожиточный минимум умножили на коэффициент)
Для выплат участникам боевых действий, членов семей погибших ветеранов и защитников и защитниц Украины применялся коэффициент от 20 до 50%.
Читайте также:
Автор:
В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети, которые сейчас находятся…
Утро для владельца автомобиля на улице Шинной было нехорошим.
Человеческая жестокость не имеет границ...
В Днепре спасали преждевременно рожденного малыша, который болел грибковым сепсисом.
В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети, которые сейчас находятся за границей.
Сегодня, 2 августа, в управлении пенсионного фонда в Марганце раздался взрыв.
Утро для владельца автомобиля на улице Шинной было нехорошим.
Человеческая жестокость не имеет границ...
В Днепре спасали преждевременно рожденного малыша, который болел грибковым сепсисом.
Выключить этот "будильник" невозможно.
Правление Национального банка Украины решило отозвать банковскую лицензию у АО "АКБ "Конкорд" и ликвидировать банк с 1 августа 2023 года.
Из-за полномасштабного вторжения рф большинство библиотек в Днепре приостановили свою работу.
Родители, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра!
Обычно украинцы имеют право выходить на пенсию в 60-65 лет - при наличии определенного страхового стажа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!