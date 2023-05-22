Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)

В Соборном районе Днепра продают одну из самых дорогих квартир. За двухуровневое пятикомнатное жилье хотят 1,47 млн дол или 55 млн грн.

Квартира находится в ЖК «Амфитеатр». В ней 5 комнат, общей площадью 535 кв.м на двух этажах.

В помещении помимо кухни, гостиной, нескольких санузлов, кабинета, столовой, есть гардеробная комната для верхней одежды и просто гардеробная, прачечная, комната для охраны. 4 спальных комнаты, отдельная ванная с гидромассажем, терраса на 63 кв.м. Столовая –гостиная занимает 100 кв.м.

В квартире установлен осмос очищения воды с возможностью сделать запас на 1500 литров, а также система «умный дом», благодаря которой управлять температурой воздуха и пола в комнатах, освещением, музыкой можно с телефона. Есть видеонаблюдение.

Как сообщает автор объявления, в квартире сделан ремонт с использованием мраморных слябов, уложен паркет, сантехника производства Италии и Германии.

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