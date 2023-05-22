Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)

Квартира находится в ЖК «Амфитеатр». В ней 5 комнат, общей площадью 535 кв.м на двух этажах.
В помещении помимо кухни, гостиной, нескольких санузлов, кабинета, столовой, есть гардеробная комната для верхней одежды и просто гардеробная, прачечная, комната для охраны. 4 спальных комнаты, отдельная ванная с гидромассажем, терраса на 63 кв.м. Столовая –гостиная занимает 100 кв.м.
В квартире установлен осмос очищения воды с возможностью сделать запас на 1500 литров, а также система «умный дом», благодаря которой управлять температурой воздуха и пола в комнатах, освещением, музыкой можно с телефона. Есть видеонаблюдение.
Как сообщает автор объявления, в квартире сделан ремонт с использованием мраморных слябов, уложен паркет, сантехника производства Италии и Германии.
Читайте также:
Автор:
В условиях военного положения в Днепре и по всей Украине…
Военные предполагают, что атаки могут продолжиться.
Такая мощная атака произошла впервые с начала полномасштабной войны.
Такой атаки на город еще не было
В условиях военного положения в Днепре и по всей Украине изменились правила вступления в наследство. Какие документы нужны и нужно ли обращаться в суд для открытия наследства – разбирались журналисты dnepr.info.
Сделайте запасы питьевой и технической воды!
Военные предполагают, что атаки могут продолжиться.
Будьте осторожны с огнем!
Такая мощная атака произошла впервые с начала полномасштабной войны.
Информация для жителей Синельниковского и Павлоградского районов.
Такой атаки на город еще не было
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. Это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.
Российские оккупанты ударили по аварийно-спасательной части в Днепре ночью 22 мая.
21 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Рабочей Чечеловского района города Днепр горит автомобиль.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!