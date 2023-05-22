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  • Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)

Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)

Сегодня 14:10
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В Соборном районе Днепра продают одну из самых дорогих квартир. За двухуровневое пятикомнатное жилье хотят 1,47 млн дол или 55 млн грн.

Новости Днепра про Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)

Квартира находится в ЖК «Амфитеатр». В ней 5 комнат, общей площадью 535 кв.м на двух этажах.

В помещении помимо кухни, гостиной, нескольких санузлов, кабинета, столовой, есть гардеробная комната для верхней одежды и просто гардеробная, прачечная, комната для охраны. 4 спальных комнаты, отдельная ванная с гидромассажем, терраса на 63 кв.м. Столовая –гостиная занимает 100 кв.м.

Новости Днепра про Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)

В квартире установлен осмос очищения воды с возможностью сделать запас на 1500 литров, а также система «умный дом», благодаря которой управлять температурой воздуха и пола в комнатах, освещением, музыкой можно с телефона. Есть видеонаблюдение.

Новости Днепра про Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)

Как сообщает автор объявления, в квартире сделан ремонт с использованием мраморных слябов, уложен паркет, сантехника производства Италии и Германии.

Новости Днепра про Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)

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Новости Днепра про Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)Русский

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