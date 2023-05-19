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  • В Днепре некоторым пенсионерам могут перестать платить пенсии: кому и в чем причина

В Днепре некоторым пенсионерам могут перестать платить пенсии: кому и в чем причина

Сегодня 17:18
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Министерство финансов и Пенсионный фонд Украины проводят проверку данных пенсионеров. После нее некоторые могут лишиться пенсий.
Новости Днепра про В Днепре некоторым пенсионерам могут перестать платить пенсии: кому и в чем причина

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Проверка проводится в рамках выполнения приказа Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Процедура проверки будет проходить в три этапа. На первом – проверят как соблюдается валидация данных, потом перепроверят соответствие персональных данных пенсионеров, и лишь после этого, на третьем этапе проверят законность пенсионных выплат.

Причины, по которым могут отменить уже назначенные выплаты от государства указаны в Законе об «Общеобязательном общегосударственном пенсионном страховании». Руководствоваться им будут и на третьем этапе проверок. Лишить пенсии смогут если человек не получал выплаты на протяжении полугода, долгое время жил за границей, если выплаты были оформлены на основании фальшивых справок и если переселенец поменял место жительства и не прошел там регистрацию.

Проверка в три этапа – процесс длительный, проходить будет несколько лет. Тех, кто незаконно получал деньги от Пенсионного фонда могут заставить вернуть средства в бюджет. Таким образом планируют проверить и тех, кто получает другие социальные выплаты от государства.

Тем пенсионерам, которые получают пенсии, трудоустроились и при этом не сообщили об этом в Пенсионный фонд могут урезать выплаты. Дело в том, что трудоустройство пенсионера влияет на размер возможных доплат к пенсии, в том числе надбавок и повышений. У тех, кто не работает – он выше, кто работает – ниже. Поэтому может возникнуть «переплата пенсии», то есть выплата большего размера пособия, чем это предусмотрено законодательством.

Напомним также, этим летом жители Днепра получат доплаты.

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