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  • Как в Днепре выглядел знаменитый пивбар в центре: тут варили кофе на песке и работала кулинария (ФОТО)

Как в Днепре выглядел знаменитый пивбар в центре: тут варили кофе на песке и работала кулинария (ФОТО)

Сегодня 12:57
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В центре Днепра большое количество баров и ресторанов – у жителей есть большой выбор куда пойти. Раньше их было не так много и продавали там в основном мороженное, соки, комплексные обеды. В 1990-х годах некоторые кафе Днепра «переквалифицировались» и стали пивбарами.

Новости Днепра про Как в Днепре выглядел знаменитый пивбар в центре: тут варили кофе на песке и работала кулинария (ФОТО)

Об этом из таких решили вспомнить журналисты dnepr.info.

На перекрестке улиц Баррикадной и проспекта в Днепре долгое время работало кафе-мороженное. Открыли его в конце 1960-х годов. Находилось оно не в самом здании, а в небольшой пристройке рядом – там стояли столики, мороженное можно было взять с собой или съесть прямо в заведении. Продавали тут не только мороженное, но и соки, воду и молочный коктейль. Позже кафе-мороженное «переквалифицировалось» на кулинарию и тут продавали комплексные обеды. Рядом был магазин с отделом кулинарии, где можно было купить уже что-то готовое домой, а в пристроенном павильоне можно было именно пообедать. Также вместе с едой тут продавали и алкоголь на разлив.

Новости Днепра про Как в Днепре выглядел знаменитый пивбар в центре: тут варили кофе на песке и работала кулинария (ФОТО)

Кулинария просуществовала до начала 1990-х годов и заведении стали продавать кофе. Варили его в турках, на песке. К кофе продавали пирожные. Также тут продавалось пиво, а заведение получило название «Grill».

Новости Днепра про Как в Днепре выглядел знаменитый пивбар в центре: тут варили кофе на песке и работала кулинария (ФОТО)

«Это был один из первых в Днепре пивбаров. А еще тут варили вкусный кофе, за стойкой работала симпатичная девушка, у нее еще был огромный начес на голове –по моде того времени. Студентами мы ходили только туда пить кофе», — вспоминает жительница Днепра Оксана Кочеткова.

Проработало заведение до начала 2000-х после чего закрылось.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав –Днепропетровск», блог Артема Костюка

 

 

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Новости Днепра про Как в Днепре выглядел знаменитый пивбар в центре: тут варили кофе на песке и работала кулинария (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как в Днепре выглядел знаменитый пивбар в центре: тут варили кофе на песке и работала кулинария (ФОТО)Русский

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