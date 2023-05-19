Як у Дніпрі виглядав знаменитий пивбар у центрі: тут варили каву на піску та працювала кулінарія (ФОТО)

У центрі Дніпра велика кількість барів та ресторанів – мешканці мають великий вибір куди піти. Раніше їх було не так багато і продавали там переважно морозиво, соки, комплексні обіди. У 1990-х роках деякі кафе Дніпра «перекваліфікувалися» та стали пивбарами.

Про один з таких вирішили згадати журналісти dnepr.info.

На перехресті вулиць Барикадної та проспекту у Дніпрі довгий час працювало кафе-морозиво. Відкрили його наприкінці 1960-х років. Була вона не в самій будівлі, а в невеликій прибудові поряд – там стояли столики, морозиво можна було взяти з собою або з’їсти прямо у закладі. Продавали тут не лише морозиво, а й соки, воду та молочний коктейль. Пізніше кафе-морожене «перекваліфікувалося» на кулінарію і тут продавали комплексні обіди. Поруч був магазин із відділом кулінарії, де можна було купити вже щось готове додому, а у прибудованому павільйоні можна було саме пообідати. Також разом із їжею тут продавали й алкоголь на розлив.

Кулінарія проіснувала до початку 1990-х років і у закладі стали продавати каву. Варили її у турках, на піску. До кави продавали тістечка. Також тут продавалося пиво, а сам заклад отримав назву «Grill».

«Це був один із перших у Дніпрі півбарів. А ще тут варили смачну каву, за стійкою працювала симпатична дівчина, у неї ще було величезне начісування на голові – за модою того часу. Студентами ми ходили лише туди пити каву», – згадує мешканка Дніпра Оксана Кочеткова.

Пропрацював заклад до початку 2000-х після чого зачинився.

Фото: гурт «Історія у фотографіях. Катеринослав –Дніпропетровськ», блог Артема Костюка

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