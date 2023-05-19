Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як у Дніпрі виглядав знаменитий пивбар у центрі: тут варили каву на піску та працювала кулінарія (ФОТО)

Як у Дніпрі виглядав знаменитий пивбар у центрі: тут варили каву на піску та працювала кулінарія (ФОТО)

Сьогодні 12:57
просмотров

У центрі Дніпра велика кількість барів та ресторанів – мешканці мають великий вибір куди піти. Раніше їх було не так багато і продавали там переважно морозиво, соки, комплексні обіди. У 1990-х роках деякі кафе Дніпра «перекваліфікувалися» та стали пивбарами.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядав знаменитий пивбар у центрі: тут варили каву на піску та працювала кулінарія (ФОТО)

Про один з таких вирішили згадати журналісти dnepr.info.

На перехресті вулиць Барикадної та проспекту у Дніпрі довгий час працювало кафе-морозиво. Відкрили його наприкінці 1960-х років. Була вона не в самій будівлі, а в невеликій прибудові поряд – там стояли столики, морозиво можна було взяти з собою або з’їсти прямо у закладі. Продавали тут не лише морозиво, а й соки, воду та молочний коктейль. Пізніше кафе-морожене «перекваліфікувалося» на кулінарію і тут продавали комплексні обіди. Поруч був магазин із відділом кулінарії, де можна було купити вже щось готове додому, а у прибудованому павільйоні можна було саме пообідати. Також разом із їжею тут продавали й алкоголь на розлив.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядав знаменитий пивбар у центрі: тут варили каву на піску та працювала кулінарія (ФОТО)

Кулінарія проіснувала до початку 1990-х років і у закладі стали продавати каву. Варили її у турках, на піску. До кави продавали тістечка. Також тут продавалося пиво, а сам заклад отримав назву «Grill».

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядав знаменитий пивбар у центрі: тут варили каву на піску та працювала кулінарія (ФОТО)

«Це був один із перших у Дніпрі півбарів. А ще тут варили смачну каву, за стійкою працювала симпатична дівчина, у неї ще було величезне начісування на голові – за модою того часу. Студентами ми ходили лише туди пити каву», – згадує мешканка Дніпра Оксана Кочеткова.

Пропрацював заклад до початку 2000-х після чого зачинився.

Фото: гурт «Історія у фотографіях. Катеринослав –Дніпропетровськ», блог Артема Костюка

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядав знаменитий пивбар у центрі: тут варили каву на піску та працювала кулінарія (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядав знаменитий пивбар у центрі: тут варили каву на піску та працювала кулінарія (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Місцевий Пабло Ескобар: житель Дніпра очолив наркосиндикат з багатомільйонним оборотом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    Місцевий Пабло Ескобар: житель Дніпра очолив наркосиндикат з багатомільйонним оборотом

    Дніпровський Пабло Ескобар попався поліції.

    У Дніпрі на території елітного ЖК дві жінки влаштували бійку через вигул собаки на дитмайданчику
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:14
    У Дніпрі на території елітного ЖК дві жінки влаштували бійку через вигул собаки на дитмайданчику

    Днями у Дніпрі на території ЖК River Park, що на…

    Постраждав рятувальник: на Дніпропетровщині росіяни атакували пожежну частину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:32
    Постраждав рятувальник: на Дніпропетровщині росіяни атакували пожежну частину

    Під час нічної атаки на Дніпропетровщину постраждав рятувальник.

    Десятки ракет, 660 окупантів та 10 БПЛА: нові втрати росіян
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Десятки ракет, 660 окупантів та 10 БПЛА: нові втрати росіян

    Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. Також…

    Наверх