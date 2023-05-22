Як усередині виглядає квартира за 55 млн грн, яку продають у Дніпрі: кімната для верхнього одягу та мармурові сляби (ФОТО)

Квартира знаходиться в ЖК «Амфітеатр». У ній 5 кімнат загальною площею 535 кв.м на двох поверхах.
У приміщенні крім кухні, вітальні, кількох санвузлів, кабінету, їдальні є гардеробна кімната для верхнього одягу і просто гардеробна, пральня, кімната для охорони. 4 спальних кімнати, окрема ванна кімната з гідромасажем, тераса на 63 кв.м. Їдальня-вітальня займає 100 кв.м.
У квартирі встановлений осмос очищення води з можливістю зробити запас на 1500 літрів, а також система «розумний дім», завдяки якій керувати температурою повітря та підлоги в кімнатах, освітленням, музикою можна з телефону. Є відеоспостереження.
Як повідомляє автор оголошення, у квартирі зроблено ремонт з використанням мармурових слябів, укладено паркет, сантехніку виробництва Італії та Німеччини.
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