Як усередині виглядає квартира за 55 млн грн, яку продають у Дніпрі: кімната для верхнього одягу та мармурові сляби (ФОТО)

У Соборному районі Дніпра продають одну із найдорожчих квартир. За дворівневе п'ятикімнатне житло хочуть 1,47 млн. дол. або 55 млн. грн.

Квартира знаходиться в ЖК «Амфітеатр». У ній 5 кімнат загальною площею 535 кв.м на двох поверхах.

У приміщенні крім кухні, вітальні, кількох санвузлів, кабінету, їдальні є гардеробна кімната для верхнього одягу і просто гардеробна, пральня, кімната для охорони. 4 спальних кімнати, окрема ванна кімната з гідромасажем, тераса на 63 кв.м. Їдальня-вітальня займає 100 кв.м.

У квартирі встановлений осмос очищення води з можливістю зробити запас на 1500 літрів, а також система «розумний дім», завдяки якій керувати температурою повітря та підлоги в кімнатах, освітленням, музикою можна з телефону. Є відеоспостереження.

Як повідомляє автор оголошення, у квартирі зроблено ремонт з використанням мармурових слябів, укладено паркет, сантехніку виробництва Італії та Німеччини.

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