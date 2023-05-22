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  • Як усередині виглядає квартира за 55 млн грн, яку продають у Дніпрі: кімната для верхнього одягу та мармурові сляби (ФОТО)

Як усередині виглядає квартира за 55 млн грн, яку продають у Дніпрі: кімната для верхнього одягу та мармурові сляби (ФОТО)

Сьогодні 14:10
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У Соборному районі Дніпра продають одну із найдорожчих квартир. За дворівневе п'ятикімнатне житло хочуть 1,47 млн. дол. або 55 млн. грн.

Новости Днепра про Як усередині виглядає квартира за 55 млн грн, яку продають у Дніпрі: кімната для верхнього одягу та мармурові сляби (ФОТО)

Квартира знаходиться в ЖК «Амфітеатр». У ній 5 кімнат загальною площею 535 кв.м на двох поверхах.

У приміщенні крім кухні, вітальні, кількох санвузлів, кабінету, їдальні є гардеробна кімната для верхнього одягу і просто гардеробна, пральня, кімната для охорони. 4 спальних кімнати, окрема ванна кімната з гідромасажем, тераса на 63 кв.м. Їдальня-вітальня займає 100 кв.м.

Новости Днепра про Як усередині виглядає квартира за 55 млн грн, яку продають у Дніпрі: кімната для верхнього одягу та мармурові сляби (ФОТО)

У квартирі встановлений осмос очищення води з можливістю зробити запас на 1500 літрів, а також система «розумний дім», завдяки якій керувати температурою повітря та підлоги в кімнатах, освітленням, музикою можна з телефону. Є відеоспостереження.

Новости Днепра про Як усередині виглядає квартира за 55 млн грн, яку продають у Дніпрі: кімната для верхнього одягу та мармурові сляби (ФОТО)

 

Як повідомляє автор оголошення, у квартирі зроблено ремонт з використанням мармурових слябів, укладено паркет, сантехніку виробництва Італії та Німеччини.

Новости Днепра про Як усередині виглядає квартира за 55 млн грн, яку продають у Дніпрі: кімната для верхнього одягу та мармурові сляби (ФОТО)

 

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