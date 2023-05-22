Как в середине 1970-х годов выглядел детский лабиринт в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

Среди развлечений для детей в конце 1960-х годов в парках Днепра устанавливали не только качели и горки, но и различные лабиринты. Они были практически в каждом парке города: Шевченко, Писаржевского, Глобы. Отличались длинной и сложностью прохождения.

Сегодня журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел лабиринт в парке Глобы в Днепре.

В начале 1970-годов в парке Глобы в Днепре появился лабиринт для детей. Рассчитан был на детей младшего школьного возраста.

«В летнее время детей было так много, что иногда в лабиринте мы ходили паровозиком. Находили тут новых друзей, некоторым нравилось не проходить лабиринт, а играть в нем – они сидели на песке со своими игрушками», — вспоминает жительница Днепра Тамара Артамовская.

Рядом с лабиринтом было кафе «Детское», где посетители парка могли выпить сок, молочный коктейль, съесть пирожное или мороженое.

«Кафе было обязательным пунктом после прохождения лабиринта. Искать выход среди расписных стен мне так нравилось, что делала я это каждый визит в парк. Правда, со временем лабиринт стал очень простеньким, но все равно очень мне нравился. В кафе самым вкусным было мороженное в металлических креманках», — вспоминает жительница Днепра Лилия Овсиенко.

Каждую весну лабиринт разрисовывали заново. Но в середине 1990-х он пришел в негодность и со временем перестал существовать, закрылось и «Детское кафе».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: