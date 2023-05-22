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  • Як у середині 1970-х років виглядав дитячий лабіринт у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Як у середині 1970-х років виглядав дитячий лабіринт у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 16:58
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Серед розваг для дітей наприкінці 1960-х років у парках Дніпра встановлювали не лише гойдалки та гірки, а й різні лабіринти. Вони були практично у кожному парку міста: Шевченка, Писаржевського, Глоби. Відрізнялися довжиною та складністю проходження.

Сьогодні журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав лабіринт у парку Глоби у Дніпрі.

На початку 1970-х років у парку Глоби у Дніпрі з’явився лабіринт для дітей. Розрахований був на дітей молодшого шкільного віку.

Новости Днепра про Як у середині 1970-х років виглядав дитячий лабіринт у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

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«Влітку дітей було так багато, що іноді в лабіринті ми ходили паровозиком. Знаходили тут нових друзів, деяким подобалося не проходити лабіринт, а грати у ньому – вони сиділи на піску зі своїми іграшками», – згадує мешканка Дніпра Тамара Артамовська.

Поруч із лабіринтом було кафе «Дитяче», де відвідувачі парку могли випити сік, молочний коктейль, з’їсти тістечко чи морозиво.

“Кафе було обов’язковим пунктом після проходження лабіринту. Шукати вихід серед розписних стін мені так подобалося, що я робила це кожен візит до парку. Щоправда, згодом лабіринт став дуже простеньким, але все одно мені дуже подобався. У кафе найсмачнішим було морозиво у металевих креманках», – згадує мешканка Дніпра Лілія Овсієнко.

Щовесни лабіринт розмальовували заново. Але в середині 1990-х він став непридатним і з часом перестав існувати, закрилося і «Дитяче кафе».

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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Новости Днепра про Як у середині 1970-х років виглядав дитячий лабіринт у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як у середині 1970-х років виглядав дитячий лабіринт у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)Русский

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