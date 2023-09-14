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Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет

Сегодня 17:20
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Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений. Для подачи заявления о разводе не нужно даже выходить из дома. Все можно сделать онлайн.
Новости Днепра про Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет

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Журналисты dnepr.info узнали, что для этого нужно и сколько времени придется потратить.

На сайте

Первое, что следует сделать – подать онлайн заявление о расторжении брака через сайт Министерства юстиции. Сделать это можно через личный кабинет – то есть на сайте нужно для начала зарегистрироваться.

К заявлению следует прикрепить копию паспорта супругов, свидетельства о браке и документ, подтверждающий оплату пошлины за услугу развода. Пошлина составляет 1,082 грн.

Через 30 дней будет установлена дата расторжения брака. Для получения свидетельства о разводе придется приехать в ЗАГС.

Такой способ подойдет только тем парам, у которых нет взаимных претензий друг к другу.

Через суд

Развестись онлайн можно и через суд. Для этого нужно с помощью цифровой подписи оформить заявление в системе «Электронный суд». В личном кабинете нужно подать заявление и заполнить все необходимые бумаги.

Тут также можно прикрепить копии документов и предоставить квитанцию об оплате судебного сбора за расторжение брака. Но в данном случае нужно знать, как заполнять исковое заявление. Заявление, заполненное с ошибками рассматриваться не будут.

 

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