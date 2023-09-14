Як у Дніпрі розлучитися онлайн: що потрібно і скільки часу займе

Тепер у Дніпрі можна розлучитись без відвідування різних державних установ. Для подання заяви про розлучення не потрібно навіть виходити з дому. Все можна зробити онлайн.

Журналісти dnepr.info дізналися, що для цього потрібно і скільки часу доведеться витратити.

На сайті

Перше, що слід зробити, – подати онлайн заяву про розірвання шлюбу через сайт Міністерства юстиції. Зробити це можна через особистий кабінет – на сайті потрібно для початку зареєструватися.

До заяви слід прикріпити копію паспорта подружжя, свідоцтва про шлюб та документ, що підтверджує сплату мита за послугу розлучення. Мито складає 1,082 грн.

Через 30 днів буде встановлено дату розірвання шлюбу. Для отримання свідоцтва про розлучення доведеться приїхати до РАГСу.

Скористатись послугою можна тільки якщо у пари немає взаємних претензій один до одного.

Через суд

Розлучитися онлайн можна і через суд. Для цього потрібно за допомогою цифрового підпису оформити заяву у системі «Електронний суд». В особистому кабінеті потрібно подати заяву та заповнити всі необхідні папери.

Тут також можна прикріпити копії документів та надати квитанцію про сплату судового збору за розірвання шлюбу. Але в цьому випадку потрібно знати, як заповнювати позовну заяву. Заява, заповнена з помилками, розглядатися не будуть.

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