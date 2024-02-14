Как раньше выглядела и где находилась смотровая площадка парка Шевченко в Днепре: редкие фото

Смотровая площадка в парке Шевченко – одно из любимых мест прогулок и времяпровождения жителей Днепра. Тут назначают свиданья, устраивают фотосессии, любуются видом на Днепр и закатом солнца. Но мало кто из жителей Днепра знает, что раньше смотровая площадка в парке находилась совсем в другом месте.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядела смотровая площадка в парке.

Смотровая площадка ранее находилась с правой стороны от ресторана «Маяк». К ней вела длинная лестница с перилами. Площадка была задумала еще во время проектировки парка более 200 лет назад. Тогда склон горы заканчивался обрывом – его оградили и появилось место, где можно было любоваться видом на Днепр. Для тех, кто смотреть на реку не хотел – установили лавочки. Сидя на них можно было лицезреть ступени парка и зеленые деревья.

На старой смотровой площадке очень любили фотографироваться горожане.

Свои нынешние размеры парк Шевченко обрел после реконструкции в 1950-х годах. Тогда же рядом со смотровой площадкой построили ресторан «Волна». В 1979 году заведение на холме сгорело и на его месте появился ресторан «Маяк».

Мост на Монастырский остров появился лишь в конце 1950-х годов.

В начале прошлого века на смотровой площадке был установлен памятник Тарасу Шевченко. В 1959 году памятник Кобзарю появился и на Монастырском острове. Одно время они даже «смотрели» друг на друга, но потом тот памятник, что стоял на материковой части парка Шевченко все же убрали. Сейчас от него остался только постамент.

Нынешняя смотровая площадка в парке Шевченко появилась в начале 2000-х годов. До этого на ее месте были жилые дома района Каменья. Часть домов были снесены во время строительства Летнего театра, а часть продолжала там существовать до начала этого века.

фото: А. Волок, И. Щипачева, Л. Соколова, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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