Как раньше выглядела и где находилась смотровая площадка парка Шевченко в Днепре: редкие фото

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядела смотровая площадка в парке.
Смотровая площадка ранее находилась с правой стороны от ресторана «Маяк». К ней вела длинная лестница с перилами. Площадка была задумала еще во время проектировки парка более 200 лет назад. Тогда склон горы заканчивался обрывом – его оградили и появилось место, где можно было любоваться видом на Днепр. Для тех, кто смотреть на реку не хотел – установили лавочки. Сидя на них можно было лицезреть ступени парка и зеленые деревья.
На старой смотровой площадке очень любили фотографироваться горожане.
Свои нынешние размеры парк Шевченко обрел после реконструкции в 1950-х годах. Тогда же рядом со смотровой площадкой построили ресторан «Волна». В 1979 году заведение на холме сгорело и на его месте появился ресторан «Маяк».
Мост на Монастырский остров появился лишь в конце 1950-х годов.
В начале прошлого века на смотровой площадке был установлен памятник Тарасу Шевченко. В 1959 году памятник Кобзарю появился и на Монастырском острове. Одно время они даже «смотрели» друг на друга, но потом тот памятник, что стоял на материковой части парка Шевченко все же убрали. Сейчас от него остался только постамент.
Нынешняя смотровая площадка в парке Шевченко появилась в начале 2000-х годов. До этого на ее месте были жилые дома района Каменья. Часть домов были снесены во время строительства Летнего театра, а часть продолжала там существовать до начала этого века.
фото: А. Волок, И. Щипачева, Л. Соколова, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области с самого начала полномасштабной войны значительно возросла…
К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В феврале на Набережной Победы расцвели крокусы и шафран.
Вместе с Днем всех влюбленных сегодня отмечается День любителей библиотек.…
В Днепропетровской области с самого начала полномасштабной войны значительно возросла популяция диких лис.
Мы подобрали для вас самые смешные!
К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В феврале на Набережной Победы расцвели крокусы и шафран.
Каждый день россияне атакуют Днепропетровщину.
Вместе с Днем всех влюбленных сегодня отмечается День любителей библиотек. В этих «храмах» книги можно не только найти редкий экземпляр трудов любимого писателя, узнать о новинках на книжных рынках, полистать старые книги, но также найти друзей по интересам, побывать на…
Романтический "Валентин" уже побывал в сквере Усачева.
В Днепре в конце зимы цветут первые весенние растения.
К сожалению, пострадала 21-летняя девушка.
В Нацполиции разъяснили, могут ли повторно призвать человека, уже получившего условный срок наказания за уклонение от мобилизации.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!