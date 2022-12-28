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Как работает общественный транспорт в Днепре 28 декабря

Сегодня 11:22
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28 декабря в Днепре курсируют технические рейсы электротранспорта.

Новости Днепра про Как работает общественный транспорт в Днепре 28 декабря

28 декабря 2022 года на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы. Ездят они в пиковые часы утром и вечером. Поэтому если будет електроенергия, то вечером с 17 до 21 будут курсировать следующие рейсы:

  • Троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 37 транспортных средств;
  • Трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Всего 44 вагона трамвая.

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышла 81 единица подвижного состава.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Впрочем, КП «Днепровский электротранспорт» сообщили, что ситуация с электроэнергией сложная, поэтому возможны изменения, если будут аварийные отключения подстанций.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов, обслуживающих 787 транспортных средств (из них 151 – автобусы большой вместимости).

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