Как работает общественный транспорт в Днепре 28 декабря

28 декабря 2022 года на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы. Ездят они в пиковые часы утром и вечером. Поэтому если будет електроенергия, то вечером с 17 до 21 будут курсировать следующие рейсы:
В общей сложности на маршруты электротранспорта вышла 81 единица подвижного состава.
Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
Впрочем, КП «Днепровский электротранспорт» сообщили, что ситуация с электроэнергией сложная, поэтому возможны изменения, если будут аварийные отключения подстанций.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов, обслуживающих 787 транспортных средств (из них 151 – автобусы большой вместимости).
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