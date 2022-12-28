Як працює громадський транспорт у Дніпрі 28 грудня

Сьогодні, 28 грудня, у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту.

28 грудня 2022 року на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. Їздять вони в пікові години вранці та ввечері. Тому якщо буде світло, то ввечері з 17 до 21 курсуватимуть такі рейси:

Тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всього 37 транспортних засобів;

Трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Всього 44 вагони трамваю.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшла 81 одиниця рухомого складу.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Утім, в КП “Дніпровський електротранспорт” повідомили, що ситуація зі світлом складна, тому можливі зміни, якщо будуть аварійні відключення підстанцій.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів, які обслуговує 787 транспортний засіб (з них 151 – автобуси великої місткості).

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