Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как оформить наследство в 2024 году: инструкция

Сегодня 17:19
просмотров

На время военного положения в Украине изменены сроки получения наследства. Получить его можно по закону или по завещанию.

Новости Днепра про Как оформить наследство в 2024 году: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как оформить наследство в условиях военного положения.

Срок вступления в наследство

Срок вступления в наследство в Украине составляет полгода. Если наследник не вступил в права в течение этого времени, то получить наследство позже, чем через полгода он может только через суд. Но в связи с военным положением в стране течение срока для принятия наследства остановлено и вступить в права наследник может спустя более полугода. При этом нет необходимости доказывать свое право в суде.

Получивший наследство может либо принять его, либо отказаться, если долги по наследству превышают выгоду от его получения.

Кто может быть наследником

Наследниками могут быть как родственники усопшего, так и еще не родившиеся дети, если они были зачаты во при жизни наследодателя. Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию, в то время как физические – и по завещанию, и по закону. По закону в первую очередь на наследство могут претендовать дети умершего, его супруг или супруга, родители. За ними следуют братья и сестры, дедушки и бабушки, а также внуки.

Но при этом, если по завещанию покойного все достается одному из родственников, то несовершеннолетние дети усопшего или нетрудоспособные супруг, супруга или родители имеют право на свою долю в его наследстве и могут подать на получателя наследства в суд.

Какие документы нужны для оформления наследства

Для вступления в права наследования необходимо прийти к нотариусу с паспортом, идентификационным кодом, свидетельством о смерти, справками о месте проживания усопшего и наследователя. Если наследство передается по завещанию – то его необходимо принести с собой. Если завещания нет – потребуются документы, подтверждающие степень родства с умершим. У нотариуса необходимо будет написать заявление о принятии наследства.

 

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как оформить наследство в 2024 году: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как оформить наследство в 2024 году: инструкцияРусский

Автор:


# # # # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области популяция хищных лис выросла в 2,5 раза
Новости Днепра
Сегодня 15:49
В Днепропетровской области популяция хищных лис выросла в 2,5 раза

В Днепропетровской области с самого начала полномасштабной войны значительно возросла…

Как раньше выглядела и где находилась смотровая площадка парка Шевченко в Днепре: редкие фото
Новости Днепра
Сегодня 15:34
Как раньше выглядела и где находилась смотровая площадка парка Шевченко в Днепре: редкие фото

Смотровая площадка в парке Шевченко – одно из любимых мест…

Должнику из Днепра «отрезали» воду: сколько владелец дома завинил водоканалу
Новости Днепра
Сегодня 14:46
Должнику из Днепра «отрезали» воду: сколько владелец дома завинил водоканалу

В Днепре жителям частного дома в Новокодаком районе "отрезали" воду.

В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 14:35
В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Последние новости

Решил «погулять»: на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, сбежал с рабочего места
Решил «погулять»: на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, сбежал с рабочего места

В течение 9 лет преступник отбывал наказание в местах лишения свободы, а когда ему осталось еще около двух лет ограничения свободы, он решил "погулять" по городу.

Сегодня 16:38
6
просмотров
В Днепропетровской области популяция хищных лис выросла в 2,5 раза
В Днепропетровской области популяция хищных лис выросла в 2,5 раза

В Днепропетровской области с самого начала полномасштабной войны значительно возросла популяция диких лис.

Сегодня 15:49
3
просмотров
Как раньше выглядела и где находилась смотровая площадка парка Шевченко в Днепре: редкие фото
Как раньше выглядела и где находилась смотровая площадка парка Шевченко в Днепре: редкие фото

Смотровая площадка в парке Шевченко – одно из любимых мест прогулок и времяпровождения жителей Днепра. Тут назначают свиданья, устраивают фотосессии, любуются видом на Днепр и закатом солнца. Но мало кто из жителей Днепра знает, что раньше смотровая площадка в парке…

Сегодня 15:34
6
просмотров
Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК «Цезарь Куников»: «С любовью от ВСУ»
Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК «Цезарь Куников»: «С любовью от ВСУ»

Мы подобрали для вас самые смешные!

Сегодня 15:17
11
просмотров
Должнику из Днепра «отрезали» воду: сколько владелец дома завинил водоканалу
Должнику из Днепра «отрезали» воду: сколько владелец дома завинил водоканалу

В Днепре жителям частного дома в Новокодаком районе "отрезали" воду.

Сегодня 14:46
2
просмотров
В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)
В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Сегодня 14:35
6
просмотров
В Днепре на Набережной Победы расцвела километровая шафрановая аллея (ФОТО)
В Днепре на Набережной Победы расцвела километровая шафрановая аллея (ФОТО)

В феврале на Набережной Победы расцвели крокусы и шафран.

Сегодня 13:43
4
просмотров
Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии
Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии

Каждый день россияне атакуют Днепропетровщину.

Сегодня 13:25
5
просмотров
Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театр
Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театр

Вместе с Днем всех влюбленных сегодня отмечается День любителей библиотек. В этих «храмах» книги можно не только найти редкий экземпляр трудов любимого писателя, узнать о новинках на книжных рынках, полистать старые книги, но также найти друзей по интересам, побывать на…

Сегодня 13:25
3
просмотров
Хвастался перед девушкой: на Днепропетровщине 14-летний юноша сорвался с 7-метровой высоты
Хвастался перед девушкой: на Днепропетровщине 14-летний юноша сорвался с 7-метровой высоты

В Марганце на Днепропетровщине юноша сорвался с моста и упал на провода.

Сегодня 13:03
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх