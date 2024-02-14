Как оформить наследство в 2024 году: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как оформить наследство в условиях военного положения.
Срок вступления в наследство в Украине составляет полгода. Если наследник не вступил в права в течение этого времени, то получить наследство позже, чем через полгода он может только через суд. Но в связи с военным положением в стране течение срока для принятия наследства остановлено и вступить в права наследник может спустя более полугода. При этом нет необходимости доказывать свое право в суде.
Получивший наследство может либо принять его, либо отказаться, если долги по наследству превышают выгоду от его получения.
Наследниками могут быть как родственники усопшего, так и еще не родившиеся дети, если они были зачаты во при жизни наследодателя. Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию, в то время как физические – и по завещанию, и по закону. По закону в первую очередь на наследство могут претендовать дети умершего, его супруг или супруга, родители. За ними следуют братья и сестры, дедушки и бабушки, а также внуки.
Но при этом, если по завещанию покойного все достается одному из родственников, то несовершеннолетние дети усопшего или нетрудоспособные супруг, супруга или родители имеют право на свою долю в его наследстве и могут подать на получателя наследства в суд.
Для вступления в права наследования необходимо прийти к нотариусу с паспортом, идентификационным кодом, свидетельством о смерти, справками о месте проживания усопшего и наследователя. Если наследство передается по завещанию – то его необходимо принести с собой. Если завещания нет – потребуются документы, подтверждающие степень родства с умершим. У нотариуса необходимо будет написать заявление о принятии наследства.
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