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  • Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центра

Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центра

Сегодня 15:33
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Мало кто помнит, что более 50 лет назад речной порт Днепра находился совсем в другом месте и выглядел иначе, чем нынешний. Сейчас же порт пребывает в удручающем состоянии. До войны его хотели капитально реконструировать и сделать новое бизнес-пространство.

Новости Днепра про Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центра

Журналисты dnepr.info  решили вспомнить, как выглядел первый речной порт Днепра и что хотят сделать на месте нынешнего морского вокзала.

Новости Днепра про Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центра

Старое здание речного порта находилось чуть ниже того, что существует в Днепре сейчас. Внешне морской вокзал был больше поход на дом в несколько этажей с башней и шпилем на крыше. Характерной чертой здания была крыша, выкрашенная в голубой цвет, словно подчеркивающая его предназначение. В здании порта были большие окна, а крышу «подпирали» несколько массивных колонн. На первом этаже были кассы, зал ожидания, на втором –дирекция.

Здание периодически меняло свой цвет, иногда его красили в желтый, потом в белый.

К порту регулярно причаливали и отчаливали теплоходы, «Ракеты» и «Метеоры» — тогда морской транспорт был популярен среди жителей города. «Движение морских суден было настолько плотным, что иногда бывало причаливало к берегу три борта одновременно и пассажирам приходилось переходить по трапам с одного судна на другое чтобы попасть на сушу или на тот борт, что им был нужен», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Виталий Носань.

В речпорту находилась автостанция. Обустроили ее там для удобства пассажиров, чтобы приехав в порт на автобусе человек мог сразу сесть на речной трамвайчик или теплоход и доехать до нужного пункта. По воде можно было добраться не только до островов на Днепре или левого берега города, но и съездить в Киев, Запорожье и другие города. Билеты на автобусы можно было купить не у кассиров, а в специальных автоматах.

Новости Днепра про Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центра

Нагрузка на порт с годами росла все сильнее и сильнее, старое здание морского вокзала перестало отвечать потребностям индустриального большого города и в 1980-х годах было принято решение строить новый порт. Архитектором нового морского вокзала стал Владимир Веснин. Он спроектировал здание в форме лайнера. Предполагалось, что в здании на несколько этажей будет две зоны. В первой будут находится служебные помещения, во второй – ресторан, комнаты отдыха, зал ожидания и даже танцпол.

Новости Днепра про Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центра

Строительство было закончено в 1985 году. Но с начала 1990-х годов новое здание порта стало приходить в упадок – суда практически не заходили, речные трамвайчики перестали функционировать. Помещения морского вокзала сначала пустовали, а потом их стали сдавать в аренду. В бывшем огромном порту были магазины по продаже сантехники, мебели и даже автосалон, но со временем территория здания практически опустела. Порту требовался ремонт, но его решили не делать, а вместо этого в 2020 году появился проект его реконструкции – на месте морского вокзала хотели создать бизнес-центр.

Новости Днепра про Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центра

В нем должна была быть терраса для отдыха, причал, парковка, а назвать все это хотели БЦ River Side, но реализацию идеи частный инвестор отложил на неопределенный срок.

Новости Днепра про Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центра

фото: «История в фотографиях. Екатеринослав- Днепропетровск», Elena Chorna

 

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Новости Днепра про Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центраУкраїнська Новости Днепра про Эволюция речпорта в Днепре: от домика со шпилем до здания с танцполом и будущего бизнес-центраРусский

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