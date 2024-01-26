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Где в Днепре находятся блошиные рынки и что там можно купить

Сегодня 13:17
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В Днепре насчитывается несколько популярных блошиных рынков. Купить на них можно все, что угодно – от старых грампластинок до выпущенных в середине 1990-х годов велосипедов, старых кукол, одежды, обуви, аксессуаров, чайников, елочных украшений и различных статуэток, популярных в 1980-х годах.

Новости Днепра про Где в Днепре находятся блошиные рынки и что там можно купить

Журналисты dnepr.info собрали адреса всех барахолок в Днепре и узнали, что там можно купить.

Самый большой «блошиный» рынок

Самый популярный и известный рынок Днепра находится неподалеку от Автовокзала и парка Примирения и согласия. Купить тут можно все, что угодно – от одежды до спорттоваров. Отличительная особенность таких рынков – работают они только по выходным и максимум до 15:00, после чего все продавцы расходятся. Чтобы купить что-то интересное советуем прийти как можно раньше. «Найти тут можно все что угодно: антиквариат, винтаж, запчасти, кастрюли, пластинки, статуэтки, старую одежду. Низких цен нет, но среди всего можно откопать настоящие и стоящие раритеты. Расстраивает только, что большинство продавцов раскладывает свой товар не на прилавке, а на земле, все может быть в пыли или грязи», — делится впечатлениями после посещения рынка жительница Днепра Юлия Бычковская.

Новости Днепра про Где в Днепре находятся блошиные рынки и что там можно купить

Самый большой выбор грампластинок

У памятника молодому Шевченко на Воскресенской в Днепре каждую субботу собираются продавцы антиквариата. Рынок этот небольшой, но товара у продавцов много, и он весь раритетный. Цены высокие, но ценители старины могут найти тут граммофоны, статуэтки, которым более 50 лет, редкие пластинки, столовые приборы или посуду. Продавцы готовы делиться историей каждой вещи.

Новости Днепра про Где в Днепре находятся блошиные рынки и что там можно купить

 

Барахолка на левом берегу

Свой блошиный рынок есть и на левом берегу Днепра. Находится он через дорогу от Березинского продуктового рынка.  Тут также нет никаких удобств ни для покупателей, ни для продавцов – свои прилавки они организуют прямо на земле, предварительно подстелив клеенку или газетку. Тут продают одежду, тарелки, чайные сервизы, книги, детские игрушки, кастрюли. Но можно найти и настоящие раритеты, типа ручной швейной машинки, выпущенной в конце 1940-х годов, керосиновые лампы 1950-х, отвертки и другие инструменты, детские велосипеды «Гном». Барахолка, как и другие, работает только по субботам. К обеду все продавцы расходятся.

Новости Днепра про Где в Днепре находятся блошиные рынки и что там можно купить

Рынок на Соборной площади

Небольшой блошиный рынок можно найти прямо в центре города – на Соборной площади, неподалеку от павильона Нагорного рынка.  В отличии от остальных, этот блошиный рынок работает с утра до вечера и каждый день.  Но конечно наибольший ассортимент товара – по выходным. Продавцы старья расположились неподалеку троллейбусной остановки, у перекрестка площади и центрального проспекта. Ассортимент товара – не слишком старый и самый разнообразный, но в тоже время ограниченный. Тут можно найти солнцезащитные очки, детские игрушки, книги, часы, цветы в горшках, консервацию. Тут никогда не продают пластинки, велосипеды, посуду.

Новости Днепра про Где в Днепре находятся блошиные рынки и что там можно купить

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