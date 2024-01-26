Где в Днепре находятся блошиные рынки и что там можно купить

Журналисты dnepr.info собрали адреса всех барахолок в Днепре и узнали, что там можно купить.
Самый популярный и известный рынок Днепра находится неподалеку от Автовокзала и парка Примирения и согласия. Купить тут можно все, что угодно – от одежды до спорттоваров. Отличительная особенность таких рынков – работают они только по выходным и максимум до 15:00, после чего все продавцы расходятся. Чтобы купить что-то интересное советуем прийти как можно раньше. «Найти тут можно все что угодно: антиквариат, винтаж, запчасти, кастрюли, пластинки, статуэтки, старую одежду. Низких цен нет, но среди всего можно откопать настоящие и стоящие раритеты. Расстраивает только, что большинство продавцов раскладывает свой товар не на прилавке, а на земле, все может быть в пыли или грязи», — делится впечатлениями после посещения рынка жительница Днепра Юлия Бычковская.
У памятника молодому Шевченко на Воскресенской в Днепре каждую субботу собираются продавцы антиквариата. Рынок этот небольшой, но товара у продавцов много, и он весь раритетный. Цены высокие, но ценители старины могут найти тут граммофоны, статуэтки, которым более 50 лет, редкие пластинки, столовые приборы или посуду. Продавцы готовы делиться историей каждой вещи.
Свой блошиный рынок есть и на левом берегу Днепра. Находится он через дорогу от Березинского продуктового рынка. Тут также нет никаких удобств ни для покупателей, ни для продавцов – свои прилавки они организуют прямо на земле, предварительно подстелив клеенку или газетку. Тут продают одежду, тарелки, чайные сервизы, книги, детские игрушки, кастрюли. Но можно найти и настоящие раритеты, типа ручной швейной машинки, выпущенной в конце 1940-х годов, керосиновые лампы 1950-х, отвертки и другие инструменты, детские велосипеды «Гном». Барахолка, как и другие, работает только по субботам. К обеду все продавцы расходятся.
Небольшой блошиный рынок можно найти прямо в центре города – на Соборной площади, неподалеку от павильона Нагорного рынка. В отличии от остальных, этот блошиный рынок работает с утра до вечера и каждый день. Но конечно наибольший ассортимент товара – по выходным. Продавцы старья расположились неподалеку троллейбусной остановки, у перекрестка площади и центрального проспекта. Ассортимент товара – не слишком старый и самый разнообразный, но в тоже время ограниченный. Тут можно найти солнцезащитные очки, детские игрушки, книги, часы, цветы в горшках, консервацию. Тут никогда не продают пластинки, велосипеды, посуду.
Читайте также:
Автор:
Волонтер из Днепра Вероника Конькова спасает двух птиц из Донецкой…
Пожалуйста, будьте внимательны!
Еще есть время зарядить телефон!
Война унесла жизнь жителя Днепропетровской области.
Волонтер из Днепра Вероника Конькова спасает двух птиц из Донецкой области.
Внутриперемещенным лицам сократят выплаты.
Перевозчик отреагировал на жалобу днепрянки.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Пожалуйста, будьте внимательны!
Еще есть время зарядить телефон!
Захватите с собой зонт!
Война унесла жизнь жителя Днепропетровской области.
Украинский языковед Александр Авраменко подверг критике новое название для Новомосковска.
Котик из днепровского АТБ растрогал сеть.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!