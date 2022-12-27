Как будут работать «пункты несокрушимости» в Днепре и области на новогодние праздники

В Днепропетровской ОВА рассказали, как будут работать "пункты несокрушимости" во время новогодних праздников

Как сообщили в ОВА, в настоящее время в области работает около 360 пунктов несокрушимости во всех районах региона. Они оснащены генераторами и обогревателями, там есть интернет, вода и аптечка. При необходимости в этих пунктах можно согреться и зарядить гаджеты.

Первый заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов отметил, что во время новогодних праздников все «Пункты несокрушимости» будут работать круглосуточно и в обычном режиме. Жителям советуют заранее узнать адрес ближайшего, чтобы в случае блекаута знать, куда идти.

В ОВА напомнили, что «Пункты несокрушимости» разместили в учебных заведениях, библиотеках, старостатах, сельсоветах. Также есть мобильные палатки, развернутые работниками ГСЧС и полицейскими. Кроме того, к созданию пунктов на случай длительного отключения света присоединились АЗС, аптеки, супермаркеты, отделения банков и т.д.

Как найти пункт несокрушимости?

Адреса пунктов несокрушимости можно найти на сайте ОВА и на интерактивной карте. Раньше мы рассказывали, как воспользоваться ботом и найти ближайший к вам пункт несокрушимости.

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