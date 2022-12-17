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  • Блекаут в Дніпрі: з’явився бот, який допоможе знайти найближчий “пункт незламності”

Блекаут в Дніпрі: з’явився бот, який допоможе знайти найближчий “пункт незламності”

Сьогодні 18:08
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За словами енергетиків цього разу ситуація зі світлом в Дніпрі складна.

Новости Днепра про Блекаут в Дніпрі: з'явився бот, який допоможе знайти найближчий

 

Цього разу енергетична інфраструктура Дніпра та області сильно постраждала. У нашому регіоні найскладніша ситуація. За словами Германа Галущенка, стабілізувати ситуацію вдасться лише наступного тижня. 

В Україні запустили бот, який допоможе знайти найближчий до вас пункт незламності. Знайти його можна в телеграмі:  @nezlamnistbot

На відміну від карти та переліку пунктів незламності від місцевої влади, бот допоможе знайти усі найближчі до вас пункти. Крім точок облаштованих міською чи обласною владою, тут є адреси магазинів або бізнесів, які можуть допомогти зарядити телефон.

Користуватися ним просто. Ось так він виглядає:

Новости Днепра про Блекаут в Дніпрі: з'явився бот, який допоможе знайти найближчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі натискаємо пошук пункту:

Новости Днепра про Блекаут в Дніпрі: з'явився бот, який допоможе знайти найближчий

Можна ввести або адресу вручну: спочатку пишемо назву міста, а потім вулицю, або надіслати ботові свою геолокацію, тобі вам покажуть найближчі до вас пункти.

Новости Днепра про Блекаут в Дніпрі: з'явився бот, який допоможе знайти найближчий

Далі вам нададуть перелік точок, де є пункти незламності. З плюсів, вказано чи є в закладі генератор і чи можна скористатися ним під час вимкнення світла. Деякі працюють тільки за наявності світла. Але якщо у вас вдома світла немає, то в найближчому АТБ, який є пунктом незламності, воно може бути і ви зможете підзарядитися.

Новости Днепра про Блекаут в Дніпрі: з'явився бот, який допоможе знайти найближчий

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Новости Днепра про Блекаут в Дніпрі: з'явився бот, який допоможе знайти найближчий Українська

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