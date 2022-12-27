Як працюватимуть “пункти незламності” у Дніпрі та області на новорічні свята
Як працюватимуть “пункти незламності” у Дніпрі та області на новорічні свята
Сьогодні 15:43
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У Дніпропетровській ОВА розповіли, як працюватимуть "пункти незламності" під час новорічних свят
Як повідомили в ОВА, наразі в області працює близько 360 пунктів незламності у всіх районах регіону. Вони облаштовані генераторами та обігрівачами, там є інтернет, вода та аптечка. За потреби, у цих пунктах можна зігрітися та зарядити гаджети.
Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов зазначив, що під час новорічних свят всі “Пункти незламності” працюватимуть цілодобово і у звичному режимі. Мешканцям радять заздалегідь дізнатися адресу найближчого, що у випадку блекауту знати куди йти.
У ОВА нагадали, що “Пункти незламності” розташували у навчальних закладах, бібліотеках, старостатах, сільрадах. Також є мобільні намети, які розгорнули працівники ДСНС та поліцейські. Крім цього, до створень пунктів на випадок тривалого відключення світла долучилися АЗС, аптеки, супермаркети, відділення банків тощо.
Як знайти пункт незламності?
Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті ОВА та на інтерактивній мапі.
Раніше ми розповідали, як скористатися ботом та знайти найближчий до вас пункт незламності.
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