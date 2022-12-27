Як працюватимуть “пункти незламності” у Дніпрі та області на новорічні свята

У Дніпропетровській ОВА розповіли, як працюватимуть "пункти незламності" під час новорічних свят

Як повідомили в ОВА, наразі в області працює близько 360 пунктів незламності у всіх районах регіону. Вони облаштовані генераторами та обігрівачами, там є інтернет, вода та аптечка. За потреби, у цих пунктах можна зігрітися та зарядити гаджети.

Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов зазначив, що під час новорічних свят всі “Пункти незламності” працюватимуть цілодобово і у звичному режимі. Мешканцям радять заздалегідь дізнатися адресу найближчого, що у випадку блекауту знати куди йти.

У ОВА нагадали, що “Пункти незламності” розташували у навчальних закладах, бібліотеках, старостатах, сільрадах. Також є мобільні намети, які розгорнули працівники ДСНС та поліцейські. Крім цього, до створень пунктів на випадок тривалого відключення світла долучилися АЗС, аптеки, супермаркети, відділення банків тощо.