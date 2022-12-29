Как будет в Днепре курсировать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Как сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Игорь Маковцев, автобусный транспорт будет работать в обычном режиме по графику выходного дня.
Если будет возможность и достаточное количество энергии, на маршруты выйдут технические рейсы электротранспорта.
Но будет смещено время их работы: с 7:30 плюс четыре часа и с 17:30 плюс четыре часа. Транспорт в комендантский час ходить не будет, – отметил Игорь Маковцев.
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