Как будет в Днепре курсировать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Очень скоро днепряне будут встречать новый, 2023 год. Если вы собираетесь в гости 31 декабря или 1 января, эта информация для вас.

Как сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Игорь Маковцев, автобусный транспорт будет работать в обычном режиме по графику выходного дня.

Если будет возможность и достаточное количество энергии, на маршруты выйдут технические рейсы электротранспорта.

Но будет смещено время их работы: с 7:30 плюс четыре часа и с 17:30 плюс четыре часа. Транспорт в комендантский час ходить не будет, – отметил Игорь Маковцев.

Учитывайте эту информацию!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: