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Як буде у Дніпрі курсувати громадський транспорт у новорічну ніч

Сьогодні 17:36
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Дуже скоро дніпряни будуть зустрічати новий, 2023 рік. Якщо ви збираєтеся в гості 31 грудня або 1 січня, ця інформація для вас.

Новости Днепра про Як буде у Дніпрі курсувати громадський транспорт у новорічну ніч

Як повідомив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Ігор Маковцев, автобусний транспорт буде працювати у звичайному режимі за графіком вихідного дня.

Якщо буде можливість та достатня кількість енергії, то на маршрути вийдуть технічні рейси електротранспорту.

Але буде зміщено час їхньої роботи: з 7:30 плюс чотири години і з 17:30 плюс чотири години. Транспорт у комендантську годину ходити не буде, – зазначив Ігор Маковцев.

Враховуйте цю інформацію! 

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Новости Днепра про Як буде у Дніпрі курсувати громадський транспорт у новорічну нічУкраїнська

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