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Как 12 квартал выглядел почти 50 лет назад и почему он так называется (ФОТО)

Сегодня 14:27
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Крупные жилмассивы Днепра строились в основном в 1970-х годах. Тогда в городе был бум на возведение многоэтажек. Частный сектор заменяли многоквартирными домами, а огороды – площадками в общих дворах, где для маленьких жителей устанавливали качели, для взрослых – обустраивали летние кинотеатры.

Новости Днепра про Как 12 квартал выглядел почти 50 лет назад и почему он так называется (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел 12 квартал, когда его только построили.

Первые дома на 12 квартале в Днепре появились через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Но активное строительство многоквартирных зданий началось в 1970-х годах. До этого на месте многоэтажек был частный сектор.  До этого эта часть города считалась окраиной, на территории были проблемы с канализацией, сюда плохо ходил транспорт.

Новости Днепра про Как 12 квартал выглядел почти 50 лет назад и почему он так называется (ФОТО)

Многоквартирные дома строили для рабочих завода Прессов и Шинного. Через 10 лет, к 1980 –му году на 12 квартале уже было несколько десятков многоэтажек, 5 школ, 6 детских садиков, несколько дворцов культуры и спорткомплексов. Среди них – самый известный ДК «Шинник». 

Новости Днепра про Как 12 квартал выглядел почти 50 лет назад и почему он так называется (ФОТО)

Изначально, никакого общего названия вроде «Сокола» или «Победы» у строящегося жилмассива не было. Дома возводили кварталами, было их несколько и у каждого был свой номер: 2,3, 11, 12, 13, но самым популярным оказался 12 квартал или попросту «Квартал» с тех пор эту территорию так и называют.

Новости Днепра про Как 12 квартал выглядел почти 50 лет назад и почему он так называется (ФОТО)

12 квартал объединяет в себе несколько улиц в Шевченковском районе Днепра. Тут есть небольшой торговый центр, рынок, из транспорта ходит трамвай, троллейбус и маршрутки. Дома тут стоят в основном 5 и 9 этажные, где много однокомнатных квартир.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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