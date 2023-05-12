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  • Як 12 квартал виглядав майже 50 років тому і чому він так називається (ФОТО)

Як 12 квартал виглядав майже 50 років тому і чому він так називається (ФОТО)

Сьогодні 14:27
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Великі житлові масиви Дніпра будувалися в основному в 1970-х роках. Тоді у місті був бум на зведення багатоповерхівок. Приватний сектор замінювали багатоквартирними будинками, а городи – майданчиками у спільних дворах, де для маленьких мешканців встановлювали гойдалки, для дорослих – облаштовували літні кінотеатри.

Новости Днепра про Як 12 квартал виглядав майже 50 років тому і чому він так називається (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав 12 квартал, коли його лише збудували.

Перші будинки на 12 кварталі у Дніпрі з’явилися за кілька років після закінчення Другої світової війни. Але активне будівництво багатоквартирних будівель розпочалося у 1970-х роках. До цього на місці  багатоповерхівок був приватний сектор, а ця частина міста вважалася окраїною, на території були проблеми із каналізацією, сюди погано ходив транспорт.

Новости Днепра про Як 12 квартал виглядав майже 50 років тому і чому він так називається (ФОТО)

Багатоквартирні будинки будували для робітників заводу Пресів та Шинного. Через 10 років, до 1980-го року на 12 кварталі вже було кілька десятків багатоповерхівок, 5 шкіл, 6 дитячих садків, кілька палаців культури та спорткомплексів. Серед них – найвідоміший ДК «Шинник». 

Новости Днепра про Як 12 квартал виглядав майже 50 років тому і чому він так називається (ФОТО)

Спочатку, жодної спільної назви на кшталт «Сокола» або «Перемоги» у житлового масиву, що будується, не було. Будинки зводили кварталами, було їх кілька і кожен мав свій номер: 2,3, 11, 12, 13, але найпопулярнішим виявився 12 квартал або просто «Квартал» з того часу цю територію так і називають.

Новости Днепра про Як 12 квартал виглядав майже 50 років тому і чому він так називається (ФОТО)

12 квартал об’єднує кілька вулиць у Шевченківському районі Дніпра. Тут є невеликий торговий центр, ринок, з транспорту ходить трамвай, тролейбус та маршрутки. Будинки тут стоять в основному 5 та 9 поверхові, де багато однокімнатних квартир.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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