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  • Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

Сегодня 17:40
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Днепр меняется с каждым годом все больше и больше. Появляются новые бульвары, скверы, здания и торговые центры. Как раньше выглядел наш город теперь можно увидеть только на фото.

Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 редких фото Днепра, сделанных в 1960-х годах.

Вместо Театрального бульвара, у театра Шевченко стоял трехэтажный дом. За ним был еще один, двухэтажный. Здания были снесены после потопа 1977 года. Тогда ливнями были залиты подвалы дома, здание стало опасным для проживания. Вместо него был выстроен Театральный бульвар. На территории росли деревья и никакого книжного рынка или магазинов по задумке архитекторов того времени на бульваре не должно было быть.

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

Проспект Гагарина начали обустраивать в начале 1960-х годов. В течение нескольких лет заброшенная территория «обросла» жилыми домами, дорогой и аллеей, где сегодня растут елки и тюльпаны.

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

В 1963 году кинотеатр «Родина» открылся после реконструкции. Здание изменилось внешне и внутренне. Там появился еще один зрительный зал, была установлена современная акустика.

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

К концу 1960-х годов был намыт и обустроен самый знаменитый участок набережной ведущий от парка к Фестивальному причалу. Тут только высадили деревья, еще не до конца обустроили ландшафт.

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

В 1960-х годах гуляющие по Монастырскому острову жители Днепра таким видели парк Шевченко.

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

В самом парке Шевченко находился ресторан «Волна». Само здание было построено в 1930-х годах и сначала заведение называлось «Аврора», в 1950-х «Волна». В 1979 году его снова переименовали. На этот раз в «Маяк и реконструировали само здание.

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

Преображенский собор к началу 1960-х годов был складом бумаги одного из издательств Днепра и находился в полуразрушенном состоянии. Реконструировать его начали только в 1968 году.

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

Так выглядел Севастопольский парк. Сегодня он закрыт на реконструкцию.

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

В 1960-х годах в Днепре построили стадион «Метеор».

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

В 1960-х годах по улицам Днепра курсировали такие трамваи.

Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)Русский

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