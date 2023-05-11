Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифов

Украина стала кандидатом в члены ЕС. И тут же началось обсуждение насколько хорошо будет жить в стране, если наше государство станет членом Евросоюза.

Журналисты dnepr.info собрали несколько самых популярных мифов о том, что будет с Украиной, если мы вступим в ЕС и опровергнуть их.

Не будет рабочих мест

С вступлением нашей страны в ЕС для Украины будет открыто больше рынков для сбыта продукции. Увеличится экспорт, производство будет наращиваться и, следовательно, будут требоваться сотрудники на разные предприятия, увеличится количество рабочих мест. Качество самих товаров, производимых в стране для внутреннего потребления также увеличится и будет соответствовать нормам Европейского Союза. В страну будет ввозиться больше импортных продуктов, вырастет конкуренция, что приведет к снижению цен на товары.

Сложно будет попасть к врачу

Система медицинской помощи в каждой стране регулируется нормами и законами государства. Очередь к врачу и быстрота оказания помощи не зависит от того является ли страна членом ЕС или нет.

Перестанет работать «Дія»

Страны ЕС стремятся перевести свои услуги в онлайн. Наиболее продвинутой в этом плане считается Эстония, где переведены в онлайн почти все услуги в стране. Украина стремиться стать «второй Эстонией» в плане онланй-услуг. В других странах Евросоюза нет такой широкой и удобной программы e-goverment, как у нас.

Наше образование перестанет ценится

Когда Украина вступит в ЕС наши университеты и институты должны будут соответствовать европейским стандартам и конкурировать на рынке. Будет больше программ обмена студентами, а образование станет более качественным.

Все уедут работать в ЕС

Многие украинцы и так ездят на заработки в ЕС. Когда Украина станет членом Евросоюза, то наши граждане получат возможность устроиться на работу не только на склад или уборку урожая, а быть трудоустроенными по своей специальности и зарабатывать наравне с европейскими специалистами, при условии знания языков. При этом подтверждения диплома не нужно будет, поскольку образование будет стандартизировано и дипломы украинских вузов будут признаваться странами ЕС.

Сервис станет хуже

Многие жители Украины уже оценили уровень нашего и европейского сервиса и сходятся во мнении, что в нашей стране он в разы лучше. Многие украинцы, бежавшие от войны заграницу стали открывать там свой бизнес и удивлять европейцев качеством обслуживания и сервиса. Вряд ли украинские работодатели дадут слабину для своих сотрудников и позволят им работать хуже, а вот европейские бизнесмены могут задуматься над тем, как перенять украинский опыт и привлечь больше клиентов.

Аграриям будет трудно выжить

Для украинской сельской продукции откроется еще больший рынок сбыта, что позволит расширять бизнес. А членство в ЕС привлечет больше инвестиций в аграрный сектор, что позволит модернизировать методы ведения сельского хозяйства и улучшит качество продукции.

На работе заставят вкалывать по 10 часов в день

ЕС борется с трудовой дискриминацией по признаку пола, возраста, национальности и прочего. В Украине в последние несколько лет тоже началась борьба за равенство на рабочем месте, но пока работодатели все еще позволяют себе искать сотрудников определенных возрастных рамок, пола и т.п. В ЕС продолжительность рабочей недели составляет не более 48 часов, включая сверхурочное время, а работник в течение 7-дневной рабочей недели имеет право на непрерывный 24-часовой перерыв. В среднем по всему ЕС рабочая неделя составляет 40,5 часов.

Продолжительность отпуска в ЕС составляет не менее 28 дней. Работа в выходные дни и ночные смены оплачивается по более высокому «тарифу» чем в будний день. Каждая страна может самостоятельно регулировать свое трудовое законодательство, но сокращение указанных прав вступает в противоречие с правилами ЕС поэтому незаконно. Так что боятся, что работать заставят по 60 часов в неделю – не стоит. Также в ЕС очень развито движение профсоюзов. Они могут влиять на баланс трудовых отношений между работником и работодателем.

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