Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифов

Сегодня 12:43
просмотров

Украина стала кандидатом в члены ЕС. И тут же началось обсуждение насколько хорошо будет жить в стране, если наше государство станет членом Евросоюза.

Новости Днепра про Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифов

Журналисты dnepr.info собрали несколько самых популярных мифов о том, что будет с Украиной, если мы вступим в ЕС и опровергнуть их.

Не будет рабочих мест

С вступлением нашей страны в ЕС для Украины будет открыто больше рынков для сбыта продукции. Увеличится экспорт, производство будет наращиваться и, следовательно, будут требоваться сотрудники на разные предприятия, увеличится количество рабочих мест. Качество самих товаров, производимых в стране для внутреннего потребления также увеличится и будет соответствовать нормам Европейского Союза. В страну будет ввозиться больше импортных продуктов, вырастет конкуренция, что приведет к снижению цен на товары.

Сложно будет попасть к врачу

Система медицинской помощи в каждой стране регулируется нормами и законами государства. Очередь к врачу и быстрота оказания помощи не зависит от того является ли страна членом ЕС или нет.

Новости Днепра про Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифов

Перестанет работать «Дія»

Страны ЕС стремятся перевести свои услуги в онлайн. Наиболее продвинутой в этом плане считается Эстония, где переведены в онлайн почти все услуги в стране. Украина стремиться стать «второй Эстонией» в плане онланй-услуг. В других странах Евросоюза нет такой широкой и удобной программы e-goverment, как у нас.

Наше образование перестанет ценится

Когда Украина вступит в ЕС наши университеты и институты должны будут соответствовать европейским стандартам и конкурировать на рынке. Будет больше программ обмена студентами, а образование станет более качественным.

Новости Днепра про Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифов

Все уедут работать в ЕС

Многие украинцы и так ездят на заработки в ЕС. Когда Украина станет членом Евросоюза, то наши граждане получат возможность устроиться на работу не только на склад или уборку урожая, а быть трудоустроенными по своей специальности и зарабатывать наравне с европейскими специалистами, при условии знания языков. При этом подтверждения диплома не нужно будет, поскольку образование будет стандартизировано и дипломы украинских вузов будут признаваться странами ЕС.

Сервис станет хуже

Многие жители Украины уже оценили уровень нашего и европейского сервиса и сходятся во мнении, что в нашей стране он в разы лучше. Многие украинцы, бежавшие от войны заграницу стали открывать там свой бизнес и удивлять европейцев качеством обслуживания и сервиса. Вряд ли украинские работодатели дадут слабину для своих сотрудников и позволят им работать хуже, а вот европейские бизнесмены могут задуматься над тем, как перенять украинский опыт и привлечь больше клиентов.

Новости Днепра про Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифов

Аграриям будет трудно выжить

Для украинской сельской продукции откроется еще больший рынок сбыта, что позволит расширять бизнес. А членство в ЕС привлечет больше инвестиций в аграрный сектор, что позволит модернизировать методы ведения сельского хозяйства и улучшит качество продукции.

Новости Днепра про Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифов

На работе заставят вкалывать по 10 часов в день

ЕС борется с трудовой дискриминацией по признаку пола, возраста, национальности и прочего. В Украине в последние несколько лет тоже началась борьба за равенство на рабочем месте, но пока работодатели все еще позволяют себе искать сотрудников определенных возрастных рамок, пола и т.п. В ЕС продолжительность рабочей недели составляет не более 48 часов, включая сверхурочное время, а работник в течение 7-дневной рабочей недели имеет право на непрерывный 24-часовой перерыв. В среднем по всему ЕС рабочая неделя составляет 40,5 часов. 

Продолжительность отпуска в ЕС составляет не менее 28 дней. Работа в выходные дни и ночные смены оплачивается по более высокому «тарифу» чем в будний день.  Каждая страна может самостоятельно регулировать свое трудовое законодательство, но сокращение указанных прав вступает в противоречие с правилами ЕС поэтому незаконно. Так что боятся, что работать заставят по 60 часов в неделю – не стоит. Также в ЕС очень развито движение профсоюзов. Они могут влиять на баланс трудовых отношений между работником и работодателем.

Новости Днепра про Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифов

 

Читайте также:

Новости Днепра про Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифовУкраїнська Новости Днепра про Что ждет Украину после вступление в ЕС: 9 основных мифовРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Огромный обломок застрял в сердце: в больнице Днепра спасли воина в его день рождения
    Новости Днепра
    Сегодня 11:00
    Огромный обломок застрял в сердце: в больнице Днепра спасли воина в его день рождения

    В Днепре спасли 48-летнего защитника.

    Скандальную актрису родом из Днепра заметили на отдыхе в Дубае в объятиях российского рэпера Моргенштерна
    Новости Днепра
    Сегодня 10:16
    Скандальную актрису родом из Днепра заметили на отдыхе в Дубае в объятиях российского рэпера Моргенштерна

    Пара отдыхала вместе в Дубае.

    В Днепре некоторые трамваи изменят график и маршрут 11 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В Днепре некоторые трамваи изменят график и маршрут 11 мая

    В четверг, 11 мая, в Днепре некоторые трамвайные маршруты будут…

    Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки

    Российские оккупанты в ночь на 11 мая обстреляли Никополь Днепропетровской…

    Последние новости

    В Днепре на Савченко мужчина упал в яму и задохнулся: что говорят в полиции
    В Днепре на Савченко мужчина упал в яму и задохнулся: что говорят в полиции

    Вчера ночью в заброшенном здании на улице Савченко обнаружили тело мужчины.

    Сегодня 12:21
    1
    просмотров
    Наступил на вражеский «лепесток»: на Харьковщине мирному жителю оторвало стопу
    Наступил на вражеский «лепесток»: на Харьковщине мирному жителю оторвало стопу

    Сегодня утром в городе Изюм Харьковской области произошел несчастный случай: 44-летний мужчина подорвался на противопехотной мине типа ПФМ-1.

    Сегодня 11:26
    2
    просмотров
    Огромный обломок застрял в сердце: в больнице Днепра спасли воина в его день рождения
    Огромный обломок застрял в сердце: в больнице Днепра спасли воина в его день рождения

    В Днепре спасли 48-летнего защитника.

    Сегодня 11:00
    просмотров
    На Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли из огня троих человек
    На Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли из огня троих человек

    Будьте осторожны с огнем!

    Сегодня 10:41
    2
    просмотров
    Скандальную актрису родом из Днепра заметили на отдыхе в Дубае в объятиях российского рэпера Моргенштерна
    Скандальную актрису родом из Днепра заметили на отдыхе в Дубае в объятиях российского рэпера Моргенштерна

    Пара отдыхала вместе в Дубае.

    Сегодня 10:16
    просмотров
    Спортсмен из Кривого Рога завоевал «золото» на турнире по тхэквондо
    Спортсмен из Кривого Рога завоевал «золото» на турнире по тхэквондо

    Поздравляем с блестящей победой!

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепре «заминировали» полсотни построек: что известно
    В Днепре «заминировали» полсотни построек: что известно

    В Днепре в среду, 10 мая, проверяли сообщение о минировании почти 50 объектов.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре некоторые трамваи изменят график и маршрут 11 мая
    В Днепре некоторые трамваи изменят график и маршрут 11 мая

    В четверг, 11 мая, в Днепре некоторые трамвайные маршруты будут работать с изменениями.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки
    Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки

    Российские оккупанты в ночь на 11 мая обстреляли Никополь Днепропетровской области.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 мая
    Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 мая

    ВСУ отразили 39 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх