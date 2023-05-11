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  • Что нужно для поступления в колледж в Днепре в 2023 году: перечень документов и требований

Что нужно для поступления в колледж в Днепре в 2023 году: перечень документов и требований

Сегодня 14:55
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Часть школьников в этом году не захочет продолжать обучение в школах Днепра и пойдет учиться в колледжи города. Учеба здесь длится в среднем 2,5 года, а после окончания – можно получить высшее образование в университете, при котором работает колледж, или пойти работать по специальности.
Новости Днепра про Что нужно для поступления в колледж в Днепре в 2023 году: перечень документов и требований

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Журналисты dnepr.info узнали, что нужно  чтобы поступить в 2023 году в колледж в Днепре.

В этом году школьники после 9 класса не будут сдавать Государственную итоговую аттестацию или Национальный мультипредметный тест. Те, кто не хочет продолжать обучение в школе могут пойти продолжать получать образование в колледже.

Что нужно для поступления в колледж в 2023 году

Для поступления в колледж после 9 класса нужно пройти конкурс (для творческих специальностей), собеседование, если школьник хочет поступать на бюджет или написать мотивационное письмо, если речь идет об учебе в колледже на контрактной основе. При этом баллы школьных аттестатов учитываться не будут. Учиться можно как очно, так и заочно.

При этом, программу собеседования, требования к мотивационному письму утверждает приемная комиссия каждого учебного заведения. Узнать об особенностях приема в тот или иной колледж можно на его сайте.

Когда подавать заявления для поступления в 2023 году

Подавать заявление на поступление нужно через электронный кабинет. С 30 июня по 13 июля будет проходить прием заявлений и документов. С 14 по 22 июля возможен дополнительный набор на контракт. Списки поступивших должны появится до 26 июля. Зачисление на бюджет должно пройти до конца июля, а на контракт – до 3 августа.

Документы  для поступления в колледж в 2023 году

До 29 июля если абитуриент желает учиться в колледже он должен принести документы на зачисление. Иногда учебные заведения могут установить дополнительный перечень документов, но в целом абитуриенту понадобится: паспорт или документ удостоверяющий личность, военный билет или приписное, свидетельство и диплом, цветное фото размером 3х4 в электронном виде.

В Днепре учащиеся 9 или 11 классов могут учиться в 26 колледжах. Количество бюджетных мест в каждом из них будет известно ближе к началу вступительной кампании 2023 года. В среднем цена контракта на обучение в колледже составляет 10 тыс грн.

 

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Новости Днепра про Что нужно для поступления в колледж в Днепре в 2023 году: перечень документов и требованийУкраїнська Новости Днепра про Что нужно для поступления в колледж в Днепре в 2023 году: перечень документов и требованийРусский

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