Что нужно для поступления в колледж в Днепре в 2023 году: перечень документов и требований

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно чтобы поступить в 2023 году в колледж в Днепре.
В этом году школьники после 9 класса не будут сдавать Государственную итоговую аттестацию или Национальный мультипредметный тест. Те, кто не хочет продолжать обучение в школе могут пойти продолжать получать образование в колледже.
Для поступления в колледж после 9 класса нужно пройти конкурс (для творческих специальностей), собеседование, если школьник хочет поступать на бюджет или написать мотивационное письмо, если речь идет об учебе в колледже на контрактной основе. При этом баллы школьных аттестатов учитываться не будут. Учиться можно как очно, так и заочно.
При этом, программу собеседования, требования к мотивационному письму утверждает приемная комиссия каждого учебного заведения. Узнать об особенностях приема в тот или иной колледж можно на его сайте.
Подавать заявление на поступление нужно через электронный кабинет. С 30 июня по 13 июля будет проходить прием заявлений и документов. С 14 по 22 июля возможен дополнительный набор на контракт. Списки поступивших должны появится до 26 июля. Зачисление на бюджет должно пройти до конца июля, а на контракт – до 3 августа.
До 29 июля если абитуриент желает учиться в колледже он должен принести документы на зачисление. Иногда учебные заведения могут установить дополнительный перечень документов, но в целом абитуриенту понадобится: паспорт или документ удостоверяющий личность, военный билет или приписное, свидетельство и диплом, цветное фото размером 3х4 в электронном виде.
В Днепре учащиеся 9 или 11 классов могут учиться в 26 колледжах. Количество бюджетных мест в каждом из них будет известно ближе к началу вступительной кампании 2023 года. В среднем цена контракта на обучение в колледже составляет 10 тыс грн.
Читайте также:
Автор:
Вражеский металлолом приземлили на Днепропетровщине.
Украина стала кандидатом в члены ЕС. И тут же началось…
В Днепре и по всей Украине полтора года ищут безвестно…
В Каменском 14-летний парень вступился за девочку, которую избивал отец.
В среду, 10 мая, известная американская группа Imagine Dragons представила клип на композицию «Crushed», который снимали на Николаевщине.
33 младенца за сутки!
Вражеский металлолом приземлили на Днепропетровщине.
Ночью 9 мая в Кривом Роге 23-летний мужчина напал на правоохранителя.
Украина стала кандидатом в члены ЕС. И тут же началось обсуждение насколько хорошо будет жить в стране, если наше государство станет членом Евросоюза.
Вчера ночью в заброшенном здании на улице Савченко обнаружили тело мужчины.
В Днепре и по всей Украине полтора года ищут безвестно пропавшего мужчину.
В Каменском 14-летний парень вступился за девочку, которую избивал отец.
Сегодня утром в городе Изюм Харьковской области произошел несчастный случай: 44-летний мужчина подорвался на противопехотной мине типа ПФМ-1.
В Днепре спасли 48-летнего защитника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!