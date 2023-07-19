К Днепру несется резкое похолодание

В Днепр на несколько дней приедет прохладный атмосферный фронт.

Если кто-то просил, чтобы похолодало, тогда радуйтесь. В ближайшие дни в Днепре будет прохладно.

По прогнозам синоптики Наталки Диденко, 20 июля почти по всей территории Украины пройдут дожди. При грозах возможны короткие сильные ливни, порывистый ветер и град.

Днепропетровщина, Полтавщина и Кировоградщина завтра и послезавтра будут находиться на островке прохлады. Холодный атмосферный фронт накроет эти регионы. Временно температура воздуха прогреется лишь до +19+23 градусов. Так что если утром идете на работу — берите с собой теплую кофту, потому что можете замерзнуть.

Хотя мы уже пересекли летний экватор, к концу недели в городе снова потеплеет, а на следующей неделе в город вернется летняя жара.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: