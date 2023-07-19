До Дніпра мчить різке похолодання

До Дніпра на декілька днів завітає прохолодний атмосферний фронт.

Якщо хтось просив, щоб похолодало, тоді радійте. Найближчими днями у Дніпрі буде прохолодно.

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, 20 липня майже по всій території України пройдуть дощі. При грозах можливі короткі сильні зливи, рвучкий вітер та град.

Дніпропетровщина, Полтавщина та Кіровоградщина завтра та післязавтра будуть перебувати на острівці прохолоди. Холодний атмосферний фронт накриє ці регіони. Тимчасово температура повітря прогріється до +19+23 градусів. Тож якщо вранці йдете на роботу – беріть з собою теплу кофту, бо можете змерзнути.

Хоча ми вже перетнули літній екватор, але до кінця тижня у місті знову потеплішає, а наступного тижня до міста повернеться літня спека.

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