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До Дніпра мчить різке похолодання

Сьогодні 21:17
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До Дніпра на декілька днів завітає прохолодний атмосферний фронт.

Новости Днепра про До Дніпра мчить різке похолодання

Якщо хтось просив, щоб похолодало, тоді радійте. Найближчими днями у Дніпрі буде прохолодно. 

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, 20 липня майже по всій території України пройдуть дощі. При грозах можливі короткі сильні зливи, рвучкий вітер та град. 
 
Дніпропетровщина, Полтавщина та Кіровоградщина завтра та післязавтра будуть перебувати на острівці прохолоди. Холодний атмосферний фронт накриє ці регіони. Тимчасово температура повітря прогріється до +19+23 градусів. Тож якщо вранці йдете на роботу – беріть з собою теплу кофту, бо можете змерзнути. 
 
Хоча ми вже перетнули літній екватор, але до кінця тижня у місті знову потеплішає, а наступного тижня до міста повернеться літня спека.
 

Новости Днепра про До Дніпра мчить різке похолодання

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