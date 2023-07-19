У Дніпрі житломасив та десятки вулиць без води: причина та адреси

Сьогодні, 19 липня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у звʼязку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

просп. Лесі Українки, 26, 40, 42, 44, 67, 68,

узвозу Ярмарковий,

пров. Січовий,

вул. Звивиста,

вул. Бородянська,

узвозу Озерний,

пров. Січовий, 1а,

просп. Героїв, 30,

вул. Новорічна, 45,

просп. Героїв, 4, 6, 10,

просп. Д. Яворницького, 46-52,

вул. В. Липинського, 1-13,

вул. Королеви Єлизавети ІІ, 18,

сел. Березанівка,

ж/м Ігрень (частково),

вул. Коксова,

вул. Воззʼєднання,

вул. Камʼянська, 32-34.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!

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