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У Дніпрі житломасив та десятки вулиць без води: причина та адреси

Сьогодні 13:20
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Сьогодні, 19 липня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі житломасив та десятки вулиць без води: причина та адреси

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у звʼязку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • просп. Лесі Українки, 26, 40, 42, 44, 67, 68,
  • узвозу Ярмарковий,
  • пров. Січовий,
  • вул. Звивиста,
  • вул. Бородянська,
  • узвозу Озерний,
  • пров. Січовий, 1а,
  • просп. Героїв, 30,
  • вул. Новорічна, 45,
  • просп. Героїв, 4, 6, 10,
  • просп. Д. Яворницького, 46-52,
  • вул. В. Липинського, 1-13,
  • вул. Королеви Єлизавети ІІ, 18,
  • сел. Березанівка,
  • ж/м Ігрень (частково),
  • вул. Коксова,
  • вул. Воззʼєднання,
  • вул. Камʼянська, 32-34.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води! 

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Новости Днепра про У Дніпрі житломасив та десятки вулиць без води: причина та адресиУкраїнська

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