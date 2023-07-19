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У Дніпрі просять перейменувати вулицю Богдана Хмельницького: навіщо

Сьогодні 11:45
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Мешканці Дніпра пропонують змінити назву вулиці Богдана Хмельницького.

Новости Днепра про У Дніпрі просять перейменувати вулицю Богдана Хмельницького: навіщо

Про це йдеться в телеграм-каналі Геннадія Корбана. 

У Дніпрі досить активно займаються перейменуваннями топонімів, які пов’язані з радянським чи російським минулим. Але цього разу причина в іншому. 

За словами дніпрян  вулицю часто плутають із однойменним проспектом Богдана Хмельницького, який знаходиться на протилежному березі міста. 

Мешканці вулиці Богдана Хмельницького зазначають, що люди плутають ці два топоніми, адже зазвичай ніхто не уточнює чи це проспект, чи вулиця. 

«Ніхто на таку дрібницю, як проспект чи вулиця, не звертає уваги. Ви не повірите, стільки кумедних історій, що вже навіть не кумедно», – пише дніпрянка Альона.

Особливо це заважає логістиці. Таксисти та кур’єри часто бачать лише назву, тому їдуть на проспект Богдана Хмельницького, хоча треба на вулицю на протилежному березі. 

Зауважимо, що відстань між цими локаціях становить 15 кілометрів. 

Найнезручніше виявилося, що ми на різних берегах, і це дорого логістиці», – додає вона.

Проте це тільки пропозиції. Поки що ніхто не збирається змінювати назву топоніму.

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Новости Днепра про У Дніпрі просять перейменувати вулицю Богдана Хмельницького: навіщоУкраїнська

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