У Кривому Розі жінка зарізала співмешканця

17 липня в одній із квартир на території Тернівського району 41-річна жінка зарізала свого 43-річного співмешканця: підозрювана завдала чоловіку два удари ножем у груди.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Поліцейські затримали жінку та вилучили знаряддя злочину – ніж.
18 липня затриманій повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер вона може провести за ґратами до 15 років.
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