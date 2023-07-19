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У Кривому Розі жінка зарізала співмешканця

Сьогодні 11:22
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Жінці загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Новости Днепра про У Кривому Розі жінка зарізала співмешканця

17 липня в одній із квартир на території Тернівського району 41-річна жінка зарізала свого 43-річного співмешканця: підозрювана завдала чоловіку два удари ножем у груди.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські затримали жінку та вилучили знаряддя злочину – ніж.

Новости Днепра про У Кривому Розі жінка зарізала співмешканця

18 липня затриманій повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер вона може провести за ґратами до 15 років.

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