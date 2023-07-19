В Днепре жилмассив и десятки улиц без воды: причина и адреса

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!
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