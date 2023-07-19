На трасі Дніпро-Кривий Ріг Opel під час руху злетів із дороги: водію стало зле

Сьогодні, 19 липня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг біля села Миколаївка сталася аварія.

Там автомобіль Opel під час руху злетів із дороги.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

За попередньою інформацією, водію легковика стало зле, він втратив керування, після чого автомобіль під час руху зʼїхав у кювет та перекинувся.

Чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі.

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