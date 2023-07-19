На трасі Дніпро-Кривий Ріг Opel під час руху злетів із дороги: водію стало зле

Там автомобіль Opel під час руху злетів із дороги.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
За попередньою інформацією, водію легковика стало зле, він втратив керування, після чого автомобіль під час руху зʼїхав у кювет та перекинувся.
Чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні.
Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі.
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